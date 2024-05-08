Делает только хуже: ученые выяснили, что проявление грубости разрушает рабочие коллективы

В своей последней научной работе ученые выяснили, как резкие выпады в сторону людей заставляют их продуктивность падать наравне с настроением. Однако они также предложили эффективный способ противодействия этому.

Related video

Недавнее исследование ученых показало, что грубость существенно влияет на когнитивные процессы, нарушая ясность мышления и способность принимать решения. Определяемая как "низкоинтенсивное негативное поведение", нарушающее нормы вежливости, грубость может иметь далеко идущие последствия не только для настроения, но и для здоровья человека. Например, было доказано, что в таких ответственных сферах, как здравоохранение, грубость снижает эффективность работы медицинского персонала, что может привести к их серьезным ошибкам. О том как грубое поведение не просто портит настроения, но и ухудшает нашу жизнь, пишет Psychology Today.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В исследовании, проведенном под руководством Биньямина Купера и его коллег из Университета Карнеги-Меллон, рассматривается концепция "закрепления", когда люди фиксируются на негативном взаимодействии, что снижает их способность обрабатывать другую важную информацию. Такая когнитивная фиксация может исказить суждения и сузить перспективу, что серьезно затрудняет принятие решений а также выполнение определенной работы, считают авторы.

Важно

Мотивация гневом: ученые выяснили, что злость может помогать в достижении трудных целей

Однако в исследовании также предлагаются стратегии, позволяющие смягчить этот эффект, например, так называемая проработка полученной информации. Эта техника предполагает сознательное обдумывание различных сценариев или решений, что помогает сохранить концентрацию внимания и расширить перспективы, несмотря на эмоциональные волнения и стресс вызванный проявлением грубости.

Понимание влияния грубости имеет решающее значение для улучшения взаимодействия между людьми как в личной, так и в профессиональной среде. Проведение тренингов, обучающих сотрудников распознавать и противостоять эффекту "закрепления", может повысить эффективность принятия решений в стрессовых ситуациях. Более того, создание уважительной атмосферы может значительно повысить продуктивность сотрудников, что подчеркивает важность активного решения различных проблем без прибегания к грубости для сохранения когнитивных функций.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как чувство гнева повреждает наше сердце. Ежедневно мы испытываем целый спектр эмоций, от радости до злости, не задумываясь об их влиянии на наше здоровье. Но ученые утверждают, что одна эмоция способна серьезно навредить нам.

Также Фокус писал о том, как благодаря ученым из Университета Нагои в Японии, стало известно о еще одном способе контроля негативных эмоций.