Первый слух в жизни: в каком возрасте люди начинают сплетничать и на что это нас толкает

Новое исследование показало, что дети в определенном возрасте любят сплетничать, причем на их мнение может повлиять всего один слух.

Related video

Слухи могут иметь как негативный, так и позитивный окрас, однако в большинстве случаев речь все же идет о негативном контексте. В новом исследовании ученые обнаружили, что дети на самом деле еще те сплетники — в определенном возрасте им начинают нравиться слухи, пишет Daily Mail.

Более того, исследователи обнаружили, что всего одного слуха достаточно, чтобы сформировать мнение детей. Команда из Лаборатории коммуникационных наук NTT в Киото (Япония) отобрала группу из 108 семилетних детей, которым показали видеоролики с куклами, рассказывающими положительные, нейтральные или отрицательные сплетни.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Негативными слухами считались сообщения о том, что человек сломал или украл игрушку сверстника, ударил кого-то или исключил кого-то. К позитивным относились те, где говорилось, что человек делился игрушками, помог сверстнику, попавшему в беду или помог сверстнику убрать в комнате. После этого детей попросили раздать стикеры "награды" группе людей, о которых сплетничали куклы в роликах.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что положительных сплетен из одного источника недостаточно, чтобы повлиять на мнение ребенка, однако положительные сплетни из нескольких источников все же заставили детей дать награду человеку.

В то же время было достаточно лишь одной негативной сплетни о человеке из одного источника, чтобы ребенок отказался давать наклейки человеку. Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

По словам авторов исследования, благодаря сплетням люди могут эффективно получать информацию о том, кто хороший, а кто плохой в их социальной группе. В то же время важно осознавать, что сплетни могут влиять на детей, поскольку этими фактами можно манипулировать.

Ученые также обнаружили, что некоторые люди стремятся поделиться ложной или преувеличенной информацией. Например, люди склонны делиться положительными сплетнями о друге, чтобы улучшить свой статус. В то же время люди распространяют негативные сплетни о враге, чтобы навредить их репутации.

К слову, в другом исследовании команда Пекинского педагогического университета обнаружила, что молодые женщины сплетничают о других из-за ревности и низкой самооценке. Более того, они делают это для того, чтобы получить лучшие возможности, когда сталкиваются с привлекательным романтическим партнером.

Ранее Фокус писал о том, что в тяжелые времена люди склонны доверять слухам, а не фактам.