Хорошие сплетни. Распускать слухи полезно для отношений между людьми: что выяснили ученые

Новое исследование показывает, что существуют не только плохие сплетни, но и их хороший аналог, который может позитивно повлиять на человека.

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Международная группа ученых представила очень необычное исследование, в котором они утверждают, что не всегда сплетни могут навредить отношениям между людьми. Иногда они могут быть и полезны, пишет ScienceAlert.

Обсуждение кого-то за его спиной является не очень хорошим способом обмена информацией между людьми. Но согласно новому исследованию, если информация, которой мы делимся, основана на истине, она может оказать положительное влияние на наши отношения с другими людьми.

Такие выводы сделали трое ученых из Нидерландов, Венгрии и Китая на основании математической модели сплетен.

На самом деле, все больше исследований демонстрируют некоторые важные социальные функции сплетен. Например, это может быть хорошим способом оценить надежность другого человека. Если кто-то делится ложной информацией о другом человеке и эта ложь будет обнаружена, то тот, кто распускает слухи может лишится доверия.

Но ученые считают, что если кто-то делится достоверной информацией о другом человеке, то это может повысить уровень доверия между людьми и будет способствовать улучшению взаимодействия между ними.

[ + – ] Международная группа ученых представила очень необычное исследование, в котором они утверждают, что не всегда сплетни могут навредить отношениям между людьми. Иногда они могут быть и полезны Фото: The Conversation

Ученые, Пол ван Ланге, Сабольч Самадо и Цзюньхуи Ву, использовали математическую модель сплетен в виде треугольника. В основании треугольника в одном углу располагается сам сплетник, в другом — тот, кто слушает сплетни, а на вершине – человек, о котором говорят, пока его нет рядом. Моделирование показало разные сценарии развития событий, которые были результатом распространения слухов.

По словам ученых, сплетники будут говорить правду, хоть и за спиной, когда информация о другом человеке тесно связана с самим сплетником и может повлиять на его отношения с другими людьми. Но если информация никоим образом не скажется негативно на самом распускающем слухи, то эти люди чаще всего говорят неправду.

Как утверждают исследователи, если сплетник будет иметь определенную выгоду от того, что передаст неверную информацию, то он скорее всего воспользуется таким шансом, если это в конечном итоге приведет к укреплению отношений с человеком, которому доносится эта информация.

В любом случае, это только теория и она строится на том, что получатель хоть правдивой, хоть ложной информации будет верить в то, что ему говорят. Также ученые считают, что сплетники могут принимать решение говорить правду или лгать в зависимости от того, как это скажется на их отношениях как с получателем сплетен, так и с тем, кого обсуждают.

В то же время ученые считают, что сплетник чаще будет говорить неправду даже о на самом деле хороших намерениях и поступках обсуждаемого человека, если этот человек является соперником в карьере или в других

Появление хороших сплетен завит от того, насколько они выгодны человеку, распускающему слухи, резюмируют ученые.

Что касается других необычных исследований, то Фокус уже писал о том, что ученые считают, что они нашли способ обхитрить смерть, чтобы можно было жить дольше и лучше.