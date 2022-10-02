Хороші плітки. Розпускати чутки корисно для стосунків між людьми: що з'ясували вчені

Нове дослідження показує, що існують не лише погані плітки, а і їхній добрий аналог, який може позитивно вплинути на людину.

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Міжнародна група вчених представила дуже незвичайне дослідження, у якому вони стверджують, що не завжди плітки можуть нашкодити стосункам між людьми. Іноді вони можуть бути корисними, пише ScienceAlert.

Обговорення когось за його спиною є не дуже добрим способом обміну інформацією між людьми. Але згідно з новим дослідженням, якщо інформація, якою ми ділимося, заснована на істині, вона може вплинути на наші стосунки з іншими людьми.

Такі висновки зробили троє вчених із Нідерландів, Угорщини та Китаю на підставі математичної моделі пліток.

Насправді дедалі більше досліджень демонструють деякі важливі соціальні функції пліток. Наприклад, це може бути добрим способом оцінити надійність іншої людини. Якщо хтось ділиться неправдивою інформацією про іншу людину і ця брехня буде виявлена, то той, хто розпускає чутки, може втратити довіру.

Але вчені вважають, що якщо хтось ділиться правдивою інформацією про іншу людину, це може підвищити рівень довіри між людьми і сприятиме поліпшенню взаємодії між ними.

[ + – ] Міжнародна група вчених представила дуже незвичайне дослідження, у якому вони стверджують, що не завжди плітки можуть нашкодити відносинам між людьми. Іноді вони можуть бути корисними Фото: The Conversation

Вчені, Пол ван Ланге, Сабольч Самадо та Цзюньхуї Ву, використали математичну модель пліток у вигляді трикутника. В основі трикутника в одному кутку розташовується сам пліткар, в іншому — той, хто слухає плітки, а на вершині — людина, про яку говорять, поки її немає поряд. Моделювання показало різні сценарії розвитку подій, які були результатом поширення чуток.

За словами вчених, пліткарі говоритимуть правду, хоч і за спиною, коли інформація про іншу людину тісно пов'язана із самим пліткарем і може вплинути на її стосунки з іншими людьми. Але якщо інформація ніяк не позначиться негативно на чутки, які розпускають, то ці люди найчастіше говорять неправду.

Як стверджують дослідники, якщо пліткар матиме певну вигоду від того, що передасть невірну інформацію, він швидше за все скористається таким шансом, якщо це зрештою призведе до зміцнення стосунків із людиною, якому доноситься ця інформація.

У будь-якому випадку, це тільки теорія і вона будується на тому, що одержувач хоч правдивої, хоч помилкової інформації віритиме в те, що йому кажуть. Також вчені вважають, що пліткарі можуть приймати рішення говорити правду або брехати залежно від того, як це позначиться на їхніх стосунках як з одержувачем пліток, так і з тими, кого обговорюють.

Водночас вчені вважають, що пліткар частіше говоритиме неправду навіть про насправді хороші наміри і вчинки обговорюваної людини, якщо ця людина є суперником у кар'єрі або в інших.

Поява хороших пліток залежить від того, наскільки вони вигідні людині, яка розпускає чутки, резюмують вчені.

Що стосується інших незвичайних досліджень, то Фокус вже писав про те, що вчені вважають, що вони знайшли спосіб обхитрувати смерть, щоб можна було жити довше і краще.