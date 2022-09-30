Афера століття. Вчені знайшли спосіб обхитрити смерть, щоб жити довше і краще

Дослідники виявили групу молекул, яка допомагає клітинам відновлювати пошкоджені компоненти.

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Не одне десятиліття вчені б'ються над пошуком "еліксиру вічного життя" або хоча б способом збільшити тривалість нашого життя. Деякі з них навіть досягли успіху у своїх дослідженнях, проте основною проблемою залишалося знайти спосіб, який не мав би побічних ефектів та негативного впливу на організм людини, пише SciTechDaily.

І схоже, групі вчених на чолі з професорами Енавом Гроссом та Шмуелем Бен-Сассоном з медичного факультету Єврейського університету в Єрусалимі (HU) вдалося знайти розв'язання проблеми. На думку вчених, середня тривалість життя у світі і так збільшилася завдяки досягненням технологій та медицини, проте основним завданням, як і раніше, залишається продовження життя без шкоди для здоров'я.

Під час досліджень вчені виявили групу молекул, які дозволяють клітинам відновлювати пошкоджені ділянки та зберігати здатність тканин виконувати необхідні функції.

За словами професора Гросса, наші клітини харчуються від крихітних "електростанцій" — мітохондрій. Саме вони відповідають за виробництво енергії та здатність клітин функціонувати, як належить. Згодом ці крихітні "електростанції" зношуються і вже не можуть виконувати свої функції належним чином. Але в наших клітинах також є складний механізм, який дозволяє їм усувати дефектні мітохондрії та замінювати їх новими. Щоправда, згодом цей механізм слабшає і клітини більше не можуть якісно заповнювати мітохондрії — в результаті страждає та застаріває весь організм.

Цей дегенеративний процес лежить в основі багатьох різних захворювань, зокрема хвороб Альцгеймера і Паркінсона, а також хвороб серця, і в цілому процесу старіння.

У своєму дослідженні вчені створили інноваційну сполуку молекул, яка в перспективі зможе стати основою для ліків проти хвороб, які раніше вважалися невиліковними. Щобільше, його також можна буде використовувати з профілактичною метою, щоб відстрочити розвиток вікових хвороб.

Раніше Фокус писав, що вчені знайшли секрет "вічного життя", виявляється він захований у генах крихітної медузи, яка здатна омолоджуватися безліч разів і жити вічно.