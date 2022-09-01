Вічне життя дуже близько. Секрет безсмертя захований у генах крихітної медузи

Істота розміром з людський нігтик може багато разів омолоджуватися і жити вічно.

Старіння впливає на більшість організмів, проте існують крихітні медузи Turritopsis dohrnii, які здатні омолоджуватися та жити вічно, пише Futurism.

Не дивно, що така унікальна істота зацікавила дослідників. Останні кілька десятиліть вчені провели, спостерігаючи за життям цього унікального вигляду, який ще називають безсмертними медузами.

Нове дослідження вчених з Університету Ов'єдо в Іспанії допоможе розкрити секрет вічного життя і наблизити людство до таємниці безсмертя. Під час вивчення вчені виявили, що безсмертні медузи мають удвічі більше копій генів, які відповідають за відновлення та захист, ніж їхні найближчі родичі, малинові медузи.

Дослідники встановили, що цей унікальний крихітний вигляд здатний у найскладніші часи поглинати власні щупальця і опускатися на морське дно. Там вони знову стають дитинчатами поліпа, відрощують щупальця і знову перетворюються на медуз.

На думку вчених, у цьому важливу роль відіграють теломери (кінцеві ділянки хромосом). Саме вони відіграють роль так званих захисних касок ДНК медузи, тим самим захищаючи кінці хромосомних ниток під час розмноження. Як правило, теломери під час процесу розмноження коротшають і "витрачаються", але не у безсмертних медуз.

Вченим досі не вдалося зрозуміти, як саме безсмертні медузи редагують свої клітини. Однак надалі вчені сподіваються розгадати цей секрет. Автор дослідження сподівається, що в майбутньому їм вдасться за допомогою генів медузи знайти нові засоби лікування хвороби Паркінсона, а також знайти спосіб продовжувати людям життя.

До речі, раніше Фокус писав, що листя калини наштовхнуло вчених на думку, що еволюція видів не є випадковою і її можна передбачити.