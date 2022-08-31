Все невипадково. Вчені знайшли спосіб передбачити подальшу еволюцію видів

Дослідники з Єльського університету виявили цікаву закономірність, яка означає, що розвиток видів можна передбачити.

Довгий час вважалося, що еволюційний процес відносно випадковий, а особливості видів формуються непередбачуваними мутаціями і це залежить від чинників довкілля. Тобто значною мірою еволюцію видів неможливо передбачити. Але сьогодні все змінилося, пише Scitech Daily.

Група вчених із Єля та Колумбійського університетів помітили, що у лінії рослин калини, що ростуть у горах різних частин Неотропіки, розвинулися майже ідентичні види листя. Це відкриття, на думку дослідників, свідчить про те, що еволюція, найімовірніше, передбачувана, ніж вважалося раніше.

У процесі дослідження вчені вивчили гени та будову листя ліній калини, що поширилася в Центральній та Південній Америці з Мексики приблизно десять мільйонів років тому.

[ + – ] Подібні типи листя розвинулися незалежно у трьох видів рослин, що мешкають у тропічних лісах. Фото: листья калины

Цікаво, що ще у 70-х співавтор дослідження професор екології Єльського університету Майкл Донах'ю захистив дисертацію, що ґрунтується на вивченні цієї групи рослин. Однак тоді вчений відстоював альтернативну теорію — Донах'ю пояснює це тим, що тоді він просто не мав відповідних геномних даних рослин.

Сьогоднішнє відкриття показало, що ідентичне листя сформувалося у калини у 9 з одинадцяти вивчених гірських масивах. Вчені вважають, що два листки, що залишилися, просто ще не встигли еволюціонувати — наприклад, у горах Болівії, ця рослина з'явилася набагато пізніше, близько мільйона років тому, і ще не встигла сформувати велике опущене листя. Ще одним фактором, на думку біологів, є відмінності у кліматі — нові типи листя були сформовані у вологих регіонах із невеликою кількістю сонячного світла.

До речі, рослини калини не єдині підтверджують теорію вчених про невипадковість еволюції. Ще одним прикладом послужили ящірки Anolis, які мешкають у Карибському басейні. Дослідники виявили, що у рептилій розвинулися одні й ті самі форми тіла, хоча мешкали ящірки на різних островах.

Вчені вважають, що результати цих досліджень надалі допоможуть виявити нову систему вивчення адаптації різних видів, отже, і навчитися передбачати їх розвиток.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що еволюція на Землі прискорилася вчетверо — вчені розповіли чому.