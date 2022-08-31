Все неслучайно. Ученые нашли способ предсказать дальнейшую эволюцию видов

Исследователи из Йельского университета обнаружили любопытную закономерность, которая предполагает, что развитие видов можно предсказать.

Долгое время считалось, что эволюционный процесс относительно случаен, а особенности видов формируются непредсказуемыми мутациями и зависят от факторов окружающей среды. То есть в значительной степени эволюцию видов невозможно предсказать. Но сегодня все изменилось, пишет Scitech Daily.

Группа ученых из Йеля и Колумбийского университетов заметили, что у линии растений калины, растущих в горах разных частей Неотропики, развились почти идентичные виды листьев. Это открытие, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что эволюция вероятнее всего более предсказуема, чем предполагалось ранее.

В ходе исследования ученые изучили гены и строение листьев линии калины, которые распространились в Центральной и Южной Америке из Мексики приблизительно десять миллионов лет тому.

[ + – ] Сходные типы листьев развились независимо у трех видов растений, обитающих в тропических лесах. Фото: Yale University

Любопытно, что еще в 70-х соавтор исследования профессор экологии Йельского университета Майкл Донахью защитил диссертацию, основанную на изучении этой группы растений. Однако тогда ученый отстаивал альтернативную теорию — Донахью объясняет это тем, что тогда у него попросту не было соответствующих геномных данных растений.

Сегодняшнее открытие показало, что идентичные листья сформировались у калины в 9 из одиннадцати изученных горных массивах. Ученые считают, что в оставшихся двух листья попросту еще не успели эволюционировать — например, в горах Боливии, это растение появилось многим позже, около миллиона лет назад, и еще не успело сформировать крупные опущенные листья. Еще одним фактором, по мнению биологов, являются различия в климате — новые типы листьев были сформированы во влажных регионах с небольшим количеством солнечного света.

К слову, растения калины не единственные подтверждают теорию ученых о неслучайности эволюции. Еще одним примером послужили ящерицы Anolis, обитающие в Карибском бассейне. Исследователи обнаружили, что у рептилий развились одни и те же формы тела, при этом обитали ящерицы на разных островах.

Ученые считают, что результаты этих исследований в дальнейшем помогут выявить новую систему для изучения адаптации различных видов, а значит и научиться предугадывать их дальнейшее развитие.

Напомним, ранее Фокус писал, что эволюция на Земле ускорилась в четыре раза — ученые рассказали почему.