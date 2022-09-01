Вечная жизнь совсем близко. Секрет бессмертия спрятан в генах крохотной медузы

Существо размером с человеческий ноготок может множество раз омолаживаться и жить вечно.

Старение влияет на большинство организмов, однако существуют крохотные медузы Turritopsis dohrnii, которые способны омолаживаться и жить вечно, пишет Futurism.

Немудрено, что такое уникальное существо заинтересовало исследователей. Последние несколько десятилетий ученые провели, наблюдая за жизнью этого уникального вида, который еще называют бессмертными медузами.

Новое исследование ученых из Университета Овьедо в Испании может помочь раскрыть секрет вечной жизни и приблизить человечество к тайне бессмертия. В ходе изучения ученые обнаружили, что бессмертные медузы имеют вдвое больше копий генов, отвечающих за восстановление и защиту, чем их ближайшие родственники, малиновые медузы.

Исследователи установили, что этот уникальный крохотный вид способен в наиболее сложные времена поглощать свои собственные щупальца и опускаться на морское дно. Там они вновь становятся детенышами полипа, отращивают щупальца и вновь превращаются в медуз.

По мнению ученых, в данном процессе важную роль играют теломеры (концевые участки хромосом). Именно они отыгрывают роль, так называемых, защитных касок ДНК медузы, тем самым защищая концы хромосомных нитей во время размножения. Как правило, теломеры во время процесса размножения укорачиваются и "расходуются", но не у бессмертных медуз.

Ученым все еще не удалось понять, как именно бессмертные медузы редактируют свои клетки. Однако в дальнейшем ученые надеются разгадать этот секрет. Автор исследования надеется, что в будущем им удастся с помощью генов медузы найти новые способы лечения болезни Паркинсона, а также найти способ продлевать людям жизнь.

К слову, ранее Фокус писал, что листы калины натолкнули ученых на мысль, что эволюция видов не является случайной и ее можно предсказать.