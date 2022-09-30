Афера века. Ученые нашли способ обхитрить смерть, чтобы жить дольше и лучше

Исследователи обнаружили группу молекул, которая помогает клеткам восстанавливать поврежденные компоненты.

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Не одно десятилетие ученые бьются над поиском "эликсира вечной жизни" или хотя бы способом увеличить продолжительность нашей жизни. Некоторые из них даже преуспели в своих исследованиях, однако основной проблемой оставалось найти способ, который не имел бы побочных эффектов и негативного воздействия на организм человека, пишет SciTechDaily.

И похоже, группе ученых во главе с профессорами Энавом Гроссом и Шмуэлем Бен-Сассоном из медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме (HU), удалось найти решение проблемы. По мнению ученых, средняя продолжительность жизни в мире и так увеличилась благодаря достижениям технологий и медицины, однако основной задачей по-прежнему остается продление жизни без ущерба для здоровья.

В ходе исследований ученые обнаружили группу молекул, которые позволяют клеткам восстанавливать поврежденные участки и сохранять способность тканей выполнять необходимые функции.

По словам профессора Гросса, наши клетки питаются от крохотных "электростанций" — митохондрий. Именно они отвечают за производство энергии и способность клеток функционировать, как должно. Со временем эти крохотные "электростанции" изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции должным образом. Но в наших клетках также есть сложный механизм, который позволяет им устранять дефектные митохондрии и заменять их новыми. Правда, со временем этот механизм ослабевает и клетки больше не могут качественно восполнять митохондрии — в результате страдает и устаревает весь организм.

Этот дегенеративный процесс лежит в основе множества различных заболеваний, в том числе болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также болезней сердца, и в целом процесса старения.

В своем исследовании ученые создали инновационное соединение молекул, которое в перспективе сможет стать основой для лекарства против болезней, которые ранее считались неизлечимыми. Более того, его также можно будет использовать в профилактических целях, чтобы отсрочить развитие возрастных болезней.

Ранее Фокус писал, что ученые нашли секрет "вечной жизни", оказывается он был спрятан в генах крохотной медузы, которая способна омолаживаться множество раз и жить вечно.