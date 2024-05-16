Волшебное слово: как "пожалуйста" заставляет людей соглашаться чаще обычного

Недавнее исследование ученых выяснило, что привычное нам слово "пожалуйста" является чем-то больше, чем признаком вежливости. Чаще всего люди использую его в качестве эффективного психологического приема.

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Ученые давно считают "пожалуйста" одним из основных проявлений вежливости, символизирующим учтивость и уважение в повседневном общении. Однако недавнее исследование выяснило, что это слово может служить стратегическим инструментом, а не просто универсальным маркером вежливости. Научная работа ученых была посвящена изучению того, как люди используют подобное слово в различных контекстах, в частности при обращении с просьбами к членам семьи, друзьям и коллегам, пишет ScienceDaily.

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Проведенное социологами из Калифорнийского университета и опубликованное в журнале Social Psychology Quarterly, новое исследование показало, что люди используют "пожалуйста" гораздо реже, чем ожидалось. Команда исследователей, включая ведущего автора Эндрю Чалфуна, обнаружила, что это слово часто используется, когда человеком ожидается негативная реакция. Например, люди могут использовать "пожалуйста", чтобы смягчить просьбу, когда подозревают, что собеседник не захочет ее исполнять или занят.

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Наблюдения, сделанные в ходе исследования, подчеркивают критичность учета ситуации, а не общих правил вежливости. На удивление, Чалфун объясняет, что полагаться на общие нормы вежливости, например, всегда говорить "пожалуйста" и "спасибо", может быть неэффективно или даже контрпродуктивно. Неуместное использование "пожалуйста" может выглядеть как назойливость или сомнение в готовности другого человека помочь.

Чтобы прийти к таким выводам, Чалфун и его коллеги проанализировали 17 часов видеозаписей естественных разговоров между разными группами людей в различных условиях. Они наблюдали более тысячи просьб, отметив, что "пожалуйста" использовалось лишь в 7% случаев. Как правило, оно использовалось, когда ожидалось препятствие или когда собеседник ранее проявлял нежелание идти на встречу.

Например, женщина неоднократно просила своего супруга сесть за ужин, прибегая к "пожалуйста" только после того, как первоначальные просьбы были проигнорированы. Аналогичным образом мужчина попросил свою занятую супругу сварить бульон для супа, используя "пожалуйста", чтобы признать ее занятость другой задачей. Исследование также показало, что дети используют "пожалуйста" так же, как и взрослые, часто в ситуациях, когда они ожидают сопротивления.

Это исследование ставит под сомнение представление о том, что в повседневном общении всегда соблюдаются явные нормы вежливости, предлагая новый взгляд на это обыденное слово. Чалфун отмечает, что в сообществах часто преподают конкретные правила вежливости, но в реальной жизни поведение может придерживаться более тонких, негласных норм. Изучая, как вежливость функционирует в повседневных сценариях, исследователи стремятся создать лучшие модели для понимания динамики социального поведения.

Полученные результаты подчеркивают важность учета ситуативных факторов в общении. Осознание того, когда и как использовать "пожалуйста", может улучшить межличностное взаимодействие и уменьшить трения в социальных обменах. Это исследование подчеркивает необходимость более гибкого подхода к обучению вежливости, который учитывал бы сложности реального взаимодействия и тактического и своевременного его применения.

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