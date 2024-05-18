Литературное проклятие: врач объяснил, почему книжные магазины вызывают у нас позывы в туалет

Уникальный феномен, изучающийся исследователями во всем мире, вызывает в нашем животе непреодолимое желание посетить уборную. У этого странного явления есть несколько теорий и объяснений.

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Заходя в свой любимый книжный магазин некоторые люди сталкиваются с необычными ощущениями в животе. Вид книжных прилавков пробуждает в них острое желание… посетить туалет. Хотя это может показаться странным совпадением, этому есть интересное и реальное объяснение. Этот феномен, обсуждаемый различными исследователями и врачами, рассматривает связь между нашим окружением и реакцией организма на него, пишет EatingWell.

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Доктор Уилл Булсевич, гастроэнтеролог, затронул эту тему в недавнем ролике в Instagram. Он сослался на японский феномен под названием Марико Аоки, который рассказывает о необычной связи между книжным магазином и уборной, которая проявляется каждый раз, когда мы заходим прикупить литературу. Согласно статье, опубликованной в 2022 году на сайте Университета Макгилла, существует несколько теорий: запах новых книг может вызывать реакцию нашей обонятельной системы, подобно тому, как у собак Павлова вызывали слюноотделение. Кроме того, если вы читаете во время похода в туалет, ваш мозг может ассоциировать книги с дефекацией, а успокаивающая атмосфера книжного магазина может активировать парасимпатическую нервную систему, способствуя активному пищеварению.

Эта концепция парасимпатической нервной системы, которую часто называют системой "отдыха и переваривания", была подробно рассмотрена доктором Булсевичем. Он сравнивает обстановку в книжном магазине с эффектом ASMR, когда определенные звуки и виды вызывают расслабление и снятие стресса, как объясняется в исследовании, опубликованном в 2023 году в журнале Frontiers in Neuroscience. Блуждающий нерв играет здесь важнейшую роль, помогая регулировать пищеварение, когда мы расслаблены. Эта связь между спокойной обстановкой и пищеварением может объяснить, почему книжные магазины могут стимулировать подобную работу кишечника.

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Но помимо причудливого эффекта книжных магазинов, есть и практические способы обеспечить регулярное опорожнение кишечника. Диетические рекомендации Министерства сельского хозяйства США на 2020-2025 годы предлагают употреблять в среднем 28 граммов клетчатки в день. Также здоровье пищеварительной системы можно поддерживать с помощью гидратации, физической активности и упражнений, направленных на снятие стресса, например, глубокого дыхания.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о влиянии генов, ответственных за развитие синдрома разраженного кишечника, на нашу психику. Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

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