Невидимый и безжалостный противник. Ученые считают, что наш кишечник мучает гравитация

Исследователи считают, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

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От синдрома раздраженного кишечника страдают около 10% жителей Земли, однако ученые до сих пор не понимают как и почему развивается заболевание. На дня гастроэнтеролог из Лос-Анджелеса выдвинул диковинную, но весьма вескую гипотезу — наш кишечник мучает гравитация, пишет Science Alert.

В новой статье Бреннан Шпигель из больницы Cedars-Sinai предположил, что СРК может быть вызвано неспособностью нашего организма справиться с гравитацией. Исследователь считает, что если обычное управление гравитацией нашего тела по какой-либо причине не удается, наша диафрагма вполне может скользнуть вниз и сдавить кишечник, что в результате приводит к проблемам с моторикой и чрезмерным ростом бактерий.

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В подтверждение своей гипотезы исследователь проводит параллель с нервной системой, которая также развивалась в мире гравитации. Шпигель предполагает, что именно эта невидимая и беспощадная сила заставляет нас ощущать "бабочки в животе", когда мы беспокоимся.

Любопытно, что подобные ощущения также возникают при "падении на Землю", например, во время катания на американских горках или во время турбулентности, в которую попадает самолет. Шпигель отмечает, что нервы в нашем кишечнике подобны некоему детектору перегрузки, который предупреждает нас, когда мы испытываем, или вот-вот испытаем, опасное падение.

Хорошая новость заключается в том, что гипотезу Шпигеля достаточно просто проверить. В настоящее время в мире не существует определенного теста на СРК. Симптомы заболевания слишком разнятся от пациента к пациенту, а потому диагноз "синдром расстройства кишечника", как правило, ставится методом исключения.

Медикам приходится сначала исключать другие расстройства, которые могут вызвать кишечные симптомы (боль, вздутие живота, спазмы, запор или диарею) и только после этого ставить диагноз СРК.

По словам Шпигеля, гравитация может стать той причиной, которая объединяет все эти симптомы. Более того, исследователь предполагает, что неупорядоченная реакция на гравитацию также может привести к нарушению взаимодействия кишечника и мозга. Сдавливая кишечник эта сила также способна влиять и на микробиом кишечника, вызывая сверхчувствительность, воспаление или дискомфорт.

Поначалу самому исследователю гипотеза показалась довольно странной, однако все больше обсуждая ее с коллегами, теория обретала новый смысл. Например, если СРК действительности является побочным эффектом того, как наше тело пытается справиться с гравитацией, то это вполне объясняет, почему физиотерапия и физические упражнения оказывают полезный эффект и облегчают симптомы.

Еще одним подтверждение гипотезы Шпигеля является серотонин — нейротрансмиттер, вырабатывающийся в кишечнике для регуляции дефекации. Однако он также играет важную роль для нашего настроения, а слишком большое его количество может привести к диарее. Кроме того, серотонин играет важную роль в регуляции нашего кровяного давления в ответ на гравитацию — фактически без серотонина мы не могли бы встать, сохранить равновесие и даже поддерживать циркуляцию крови.

Шпигель предполагает, что нарушение регуляции серотонина может быть формой нарушения гравитации. То есть, когда биология серотонина выходит за рамки нормального, у людей может развиться СРК, беспокойство, депрессия и хроническая усталость. Все это по сути может быть формами непереносимости гравитации.

В подтверждение своей гипотезы исследователь также отмечает, что симптомами СРК также могут являться боль в пояснице, головные боли, головокружение и синдром постуральной тахикардии — резкое падение артериального давления, когда человек поднимается.

Шпигель отмечает, что пока его гипотеза остается лишь гипотезой, однако она весьма весома, а потому исследователь надеется в ближайшее время подтвердить ее исследованиями.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему гравитация тянет нас вниз, а не вверх.