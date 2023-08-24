Синдром раздраженного кишечника: гены, отвечающие за болезнь, влияют на психическое здоровье

Ученые обнаружили генетическую связь между синдромом раздраженного кишечника и такими расстройствами, как тревога и депрессия.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Genome Medicine, ученые выяснили, что существует генетическая связь между синдромом раздраженного кишечника (СРК) и такими расстройствами психики, как тревога, депрессия, биполярное расстройство и шизофрения. По словам ученых, они получили новую информацию о сложной взаимосвязи между мозгом и кишечником человека. Результаты исследования могут помочь в лечении СРК, пишет ScienceAlert.

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Ученые проанализировали данные нескольких десятков тысяч людей, страдающих от СРК, чтобы обнаружить локусы геномного риска. То есть те места в последовательностях ДНК, где гены могут указывать на повышенный риск возникновения болезни.

И СРК и психическое здоровье человека подвержены сильному влиянию большого количества генов. Ученые выяснили, что некоторые гены влияют одинаково и на СРК и на психику человека.

Ученые обнаружили 70 уникальных локусов, варианты генов которых указывают на риск возникновения СРК, при этом 7 из этих генов также были связаны с возникновением генерализованного тревожного расстройства, 35 — с большим депрессивным расстройством, 27- с биполярным расстройством и 15 — с шизофренией.

СРК может привести к появлению судорог, сильной боли и диарее. Причины появления болезни неизвестны, но ученые считают, что СРК связан с тем, как мозг реагирует на нервы в кишечнике. Авторы исследования говорят, что они подтвердили этот факт на генетическом уровне и таким образом можно нацелиться на более тщательное изучение связей кишечника и мозга. Ученые считают, что помощью новых данных можно найти альтернативные методы лечения СРК.

Исследователи предполагают, что воспаление кишечника может привести к тому, что бактерии попадут в кровь, а затем в мозг. Это может приводить к изменениям поведенческих и когнитивных функций. Это и объясняет связь между СРК и психическими расстройствами.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли необычный способ снизить риск развития деменции. Результаты исследования показывают, что одно простое занятие позволит снизить риск развития этой болезни мозга на 19%.

Также Фокус писал о том, что новая терапия имеет больше преимуществ в лечении психического здоровья. Лечение, известное как письменная экспозиционная терапия, заключается в том, что пациенты пишут о травматическом опыте под наблюдением во время пяти получасовых сессий. Впоследствии они обсуждают написанное с терапевтами, а на следующих сессиях углубляются в то, как эти события повлияли на их жизнь.