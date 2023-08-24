Синдром подразненого кишечника: гени, що відповідають за хворобу, впливають на психічне здоров'я

Учені виявили генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника і такими розладами, як тривога і депресія.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Genome Medicine, вчені з'ясували, що існує генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника (СПК) і такими розладами психіки, як тривога, депресія, біполярний розлад і шизофренія. За словами вчених, вони отримали нову інформацію про складний взаємозв'язок між мозком і кишечником людини. Результати дослідження можуть допомогти в лікуванні СПК, пише ScienceAlert.

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Учені проаналізували дані кількох десятків тисяч людей, які страждають на СПК, щоб виявити локуси геномного ризику. Тобто ті місця в послідовностях ДНК, де гени можуть вказувати на підвищений ризик виникнення хвороби.

І СПК, і психічне здоров'я людини схильні до сильного впливу великої кількості генів. Вчені з'ясували, що деякі гени впливають однаково і на СПК, і на психіку людини.

Науковці виявили 70 унікальних локусів, варіанти генів яких вказують на ризик виникнення СПК, при цьому 7 із цих генів також були пов'язані з виникненням генералізованого тривожного розладу, 35 — із великим депресивним розладом, 27 — із біполярним розладом і 15 — із шизофренією.

СПК може призвести до появи судом, сильного болю і діареї. Причини появи хвороби невідомі, але вчені вважають, що СПК пов'язаний з тим, як мозок реагує на нерви в кишечнику. Автори дослідження кажуть, що вони підтвердили цей факт на генетичному рівні й у такий спосіб можна націлитися на більш ретельне вивчення зв'язків кишківника та мозку. Вчені вважають, що за допомогою нових даних можна знайти альтернативні методи лікування СПК.

Дослідники припускають, що запалення кишківника може призвести до того, що бактерії потраплять у кров, а потім у мозок. Це може призводити до змін поведінкових і когнітивних функцій. Це і пояснює зв'язок між СПК і психічними розладами.

Фокус уже писав про те, що вчені знайшли незвичайний спосіб знизити ризик розвитку деменції. Результати дослідження показують, що одне просте заняття дасть змогу знизити ризик розвитку цієї хвороби мозку на 19%.

Також Фокус писав про те, що нова терапія має більше переваг у лікуванні психічного здоров'я. Лікування, відоме як письмова експозиційна терапія, полягає в тому, що пацієнти пишуть про травматичний досвід під наглядом під час п'яти півгодинних сесій. Згодом вони обговорюють написане з терапевтами, а на наступних сесіях заглиблюються в те, як ці події вплинули на їхнє життя.