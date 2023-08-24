Вивчення мов бонусом. Учені знайшли незвичайний спосіб знизити ризик розвитку деменції

Результати дослідження показують, що одне просте заняття дасть змогу знизити ризик розвитку деменції на 19%.

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Добре відомо, що головоломки, судоку і навіть деякі відеоігри здатні допомогти захиститися від розвитку хвороби Альцгеймера. Однак у новому дослідженні вчені виявили ще один дивовижний спосіб, який не тільки знижує ризик розвитку деменції, а й розвиває людину, пише Daily Mail.

Нове дослідження було проведено вченими з Університету Тохоку в Японії. Під час роботи вони проаналізували дані 282 000 добровольців з Великої Британії у віці від 40 до 69 років. Загалом дослідники спостерігали за реципієнтами протягом 7 років.

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Під час експерименту реципієнтам присвоїли індивідуальну оцінку ризику деменції на основі ДНК, а також попросили повідомити, чи відвідують вони будь-які мовні курси для дорослих. Протягом наступних 7 років учасники дослідження пройшли низку психологічних і когнітивних тестів, наприклад, тести на час реакції або час. Результати свідчать про те, що у 1,1% реципієнтів під час дослідження розвинулася деменція.

Результати дослідження свідчать про те, що учасники, які відвідували мовні курси для дорослих, мали на 19% менший рис розвитку, ніж ті, хто цього не робив. Автори дослідження зазначають, що цим людям вдалося зберегти рухливий інтелект, тобто здатність навчатися, оцінювати та орієнтуватися в нових ситуаціях. Крім того, вони також змогли зберегти невербальне мислення, тобто, здатність розв'язувати проблеми, представлені у вигляді діаграм або зображень. Усе це в них виходило краще за інших реципієнтів, які не відвідували мовні курси.

За словами першого автора дослідження, доктора Хікару Такеучі з Університету Тохоку в Японії, результати дослідження чітко показують зв'язок між вивченням нових мов у пізньому віці та меншим ризиком розвитку деменції 5 років потому.

За словами співавтора дослідження, доктора Рюта Кавасіма, припускають, що це пов'язано з тим, що заняття інтелектуальною діяльністю позитивно впливає на нервову систему, що зі свого боку може провокувати деменцію. Дослідники планують продовжити дослідження, щоб зрозуміти, який саме ефект освіта у дорослих справляє на людський мозок.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ефективний спосіб запобігти деменції: потрібен хтось дуже особливий.

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