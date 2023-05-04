Вчені назвали ефективний спосіб запобігти деменції: потрібен хтось дуже особливий

Як свідчать результати, не обов'язково йдеться про шлюб чи стосунки.

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Ще у 2020 році вчені провели дослідження та виявили, що близько 4% випадків деменції у всьому світі пов'язані із соціальною ізоляцією. Тоді вчені заявили, що наші стосунки є надзвичайно важливими для нашого емоційного здоров'я. Однак досі було не ясно чи відіграє значення тип відносин і скільки саме взаємодій нам потрібно, щоб вони приносили користь, пише WAtoday.

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Цього разу вчені з Університету Нового Південного Уельсу провели великий метааналіз 13 поздовжніх досліджень з усього світу. Загалом у них взяли участь майже 40 000 осіб віком від 65 років та старших. Аналізуючи роботу колег, вчені звернули увагу на такі аспекти, як:

тип відносин;

соціальна підтримка;

наявність когось, кому можна довіритись.

Результати дослідження свідчать, що регулярні зустрічі з сім'єю чи друзями, щомісяця чи щотижня, здатні знизити ризик розвитку деменції майже вдвічі. Однак цього разу вчені також зауважили, що тип відносин також мав значення.

За словами провідного автора дослідження, клінічного психолога та дослідника Центру старіння мозку, доктора Сураджа Самтані, вони з колегами виявили, що наявність довіреної особи насправді була вкрай потужним фактором для зниження ризику розвитку недоумства. Вчені зазначають, що справа була не тільки в регулярних зустрічах та їхній частоті, а й у тому, чи є у вас хтось, кому можна відкрити своє серце та душу.

Цікавим виявився і той факт, що шлюб та відносини знижували ризик розвитку деменції лише в азійських країнах. Навпаки, у західних когортах шлюб зовсім не був важливим предиктором. Однак регулярна участь у житті суспільства та почуття соціальної підтримки були важливими.

За словами експертки із соціального пізнання та деменції в Сіднейському університеті, доцентки Фіони Кумфор, все більше людей визнають, що неможливо використовувати однаковий підхід для різних культур. Насправді люди можуть отримувати користь від різних видів підтримки залежно від культури та країни, де вони живуть.

За словами іншого співавтора дослідження Салі Махалінгама, добрі соціальні зв'язки насправді пов'язані зі зменшенням негативного впливу стресу шляхом придушення реакції нашого організму на нього. Стрес може негативно впливати на нашу пам'ять і когнітивні функції. Водночас соціальні зв'язки, ймовірно, збільшують та підтримують когнітивний резерв. Простими словами, ми отримуємо більше ресурсів для виконання нормальних функцій мозку навіть перед обличчям хронічного стресу.

Існує також ефект соціального зараження, коли ми переймаємо звички здоров'я тих, хто нам найближчий. Якщо вони ходять пішки, їздять велосипедом або ходять до спортзалу, ми, найімовірніше, теж займатимемося цим.

Резюмуючи, вчені дійшли висновку, що для довголіття надзвичайно важливою є участь у спільноті та житті з іншими людьми. Зазначимо, що деменція торкається близько 44 мільйонів людей у всьому світі, а вже до середини століття цей показник, за прогнозами дослідників, потроїться в міру старіння населення планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язують зниження м'язової сили з ознаками хвороби.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.