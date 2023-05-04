Врятує від старіння та деменції. Вчені пов'язують зниження м'язової сили з ознаками хвороби

Нещодавні дослідження показують, що зниження м'язової сили та рухливості може бути ранньою ознакою деменції.

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Загальновідомо, що з віком наша м'язова сила та рухливість зменшуються. Зрештою це ускладнює повсякденну діяльність. Однак нещодавнє дослідження Університету Едіт Ковен (ECU) пролило світло на зловісну проблему здоров'я, пов'язану зі старінням: деменцію в пізньому віці, пише SciTechDaily.

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Науково-дослідний інститут інновацій у сфері харчування та здоров'я і Центр точного здоров'я при ECU співпрацювали з Університетом Західної Австралії, щоб дослідити зв'язок між функцією м'язів і деменцією. Вони обстежили понад 1000 жінок із середнім віком 75 років, які брали участь у Пертському лонгітюдному дослідженні старіння у жінок.

Команда виміряла силу хватки, а також провела тест TUG, який передбачав підйом зі стільця, проходження трьох метрів, розворот і сідання назад. Вони повторили ці тести через п'ять років, щоб відстежити будь-яку втрату працездатності.

Протягом наступних 15 років виявлено, що майже 17 відсотків жінок мали випадки деменції, які класифікуються як госпіталізація або смерть, пов'язані з хворобою. Команда виявила, що нижча сила хватки і повільніший TUG стали важливими факторами ризику розвитку деменції, незалежно від генетичного ризику і способу життя, таких як куріння, вживання алкоголю і рівень фізичної активності.

Жінки з найслабшою силою хватки мали більш ніж удвічі більший ризик розвитку деменції в пізньому віці, ніж жінки з найсильнішою. Аналогічний зв'язок спостерігався між показниками тесту TUG і деменцією: найповільніші учасники тесту TUG більш ніж удвічі частіше страждали від деменції, ніж найшвидші. Крім того, зниження результатів після п'яти років було пов'язане з більшим ризиком деменції.

Старший науковий співробітник доктор Марк Сім вважає, що сила хватки, яку можна легко виміряти за допомогою портативного пристрою, відомого як динамометр, може бути показником здоров'я мозку через те, що когнітивні та моторні порушення накладаються один на одного.

Він припускає, що включення тестів м'язової функції як частини скринінгу деменції може допомогти медичним працівникам виявити осіб з високим ризиком, які можуть отримати користь від програм первинної профілактики, таких як здорове харчування і фізично активний спосіб життя.

Так, результати дослідження свідчать про те, що якщо ми зможемо зупинити зниження м'язової сили та рухливості, пов'язане зі старінням, ми зможемо запобігти розвитку деменції в пізньому віці. Доктор Сім наголошує, що в цій галузі необхідні подальші дослідження, але вже є обнадійливий прогрес у виявленні ранніх попереджувальних ознак деменції.

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А також ми розповідали про нагальну потребу в дослідженнях. Вчені виявили, що когнітивне зниження спричиняє не лише деменція.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.