Дихайте повільніше. Дихальні вправи можуть стати профілактикою хвороби Альцгеймера

Нове дослідження припускає, що виконання дихальних вправ протягом 40 хвилин на день може призвести до різкого зниження рівня амілоїду бета, пептиду, пов'язаного з хворобою Альцгеймера.

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Протягом чотирьох тижнів 108 учасників носили кардіомонітори у вухах, а половина з них протягом 20 хвилин заспокоювала себе приємною музикою або мирними думками. Тим часом їхніх колег проінструктували повільно вдихати і видихати в такт з пульсом на екрані ноутбука, який циклічно змінювався з частотою 0,1 герца. Хоча обидві вправи були спрямовані на заспокоєння розуму і розслаблення тіла, ефекти зовсім не схожі, пише IFLScience.

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Учасники, які слідкували за кардіостимулятором (групу назвали Osc+), бачили, як їхній пульс зростав на вдиху і знижувався на видиху, заохочуючи підвищену варіабельність серцевого ритму. Зразки крові взяли до і після програми, і до кінця дослідження рівні двох типів амілоїду бета в групі Osc+ були значно нижчими, ніж до початку.

Цей пептид пов'язаний з хворобою Альцгеймера і утворює бляшки в мозку людей із цим захворюванням. Тривожним є те, що рівень амілоїду в групі заспокійливих думок (Osc-) зріс навіть більше, ніж у групі Osc+. Зміни рівня не були значними загалом, але демонстрували тенденцію, подібну до амілоїдів серед молодших учасників.

Автори припускають, що збільшення частоти серцевих скорочень стимулює парасимпатичну нервову систему, яка, як відомо, впливає на вироблення та кліренс пептидів і білків, пов'язаних з хворобою Альцгеймера. Парасимпатична активність знижується з віком, і автори вважають, що це може сприяти розвитку вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Однак у дослідженні не перевіряли, як довго тривають ефекти і чи можна їх підтримувати, виконуючи вправи протягом місяців, а не тижнів. Також незрозуміло, наскільки сильно впливає зниження рівня бета-амілоїду в крові, оскільки дослідження хвороби Альцгеймера десятиліттями поділялися між тими, хто вважає амілоїдні бляшки причиною хвороби, і тими, хто вважає їх симптомом.

Провал більше десятка препаратів, які показали багатонадійні результати в доклінічних випробуваннях, робить все, що, як видається, працює на людях, вартим уваги для дослідження. Хоча зниження рівня амілоїду бета в крові дає чимало надій на результат, неясно, чи відображає це зниження вироблення, кліренс у мозку, чи виведення через нирки.

Якщо це останній випадок, то, можливо, рівні не знижуються там, де вони повинні знижуватися, тобто через гематоенцефалічний бар'єр. Незалежно від цього, результати дослідження є переконливою причиною для подальшого вивчення потенціалу дихальних вправ у боротьбі з хворобою Альцгеймера.

Раніше Фокус розповідав про нагальну потребу в дослідженнях. Вчені виявили, що когнітивне зниження спричиняє не лише деменція.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.