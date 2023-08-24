Изучение языков бонусом. Ученые нашли необычный способ снизить риск развития деменции

Результаты исследования показывают, что одно простое занятие позволит снизить риск развития деменции на 19%.

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Хорошо известно, что головоломки, судоку и даже некоторые видеоигры способны помочь защититься от развития болезни Альцгеймера. Однако в новом исследовании ученые обнаружили еще один удивительный способ, который не только снижает риск развития деменции, но и развивает человека, пишет Daily Mail.

Новое исследование было проведено учеными из Университета Тохоку в Японии. В ходе работы они проанализировали данные 282 000 добровольцев из Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет. В общей сложности исследователи наблюдали за реципиентами в течение 7 лет.

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В ходе эксперимента реципиентам присвоили индивидуальную оценку риска деменции на основе ДНК, а также попросили сообщить, посещают ли они какие-либо языковые курсы для взрослых. В течение следующих 7 лет участники исследования прошли ряд психологических и когнитивных тестов, например, тесты на время реакции или время. Результаты свидетельствуют о том, что у 1,1% реципиентов в ходе исследования развилась деменция.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что участники, посещающие языковые курсы для взрослых, имели на 19% меньший рис развития, чем те, кто этого не делал. Авторы исследования отмечают, что этим людям удалось сохранить подвижный интеллект, то есть способность учиться, оценивать и ориентировать в новых ситуациях. Кроме того, они также смогли сохранить невербальное мышление, то есть, способность решать проблемы, представленные в виде диаграмм или изображений. Все это у них получалось лучше других реципиентов, которые не посещали языковые курсы.

По словам первого автора исследования, доктора Хикару Такеучи из Университета Тохоку в Японии, результаты исследования четко показывают связь между изучением новых языков в позднем возрасте и меньшим риском развития деменции 5 лет спустя.

По словам соавтора исследования, доктора Рюта Кавасима, предполагается, что это связано с тем, что занятие интеллектуальной деятельностью оказывает положительное воздействие на нервную систему, что в свою очередь может провоцировать деменцию. Исследователи планируют продолжить исследование, чтобы понять какой именно эффект образование у взрослых оказывает на человеческий мозг.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали эффективный способ предотвратить деменцию: потребуется кто-то очень особенный.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.