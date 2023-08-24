Письмо как исцеление от ПТСР. Новая терапия имеет больше преимуществ в лечении психического здоровья

Лечение, известное как письменная экспозиционная терапия, заключается в том, что пациенты пишут о травматическом опыте под наблюдением во время пяти получасовых сессий. Впоследствии они обсуждают написанное с терапевтами, а на следующих сессиях углубляются в то, как эти события повлияли на их жизнь.

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В исследовании, опубликованном в JAMA Psychiatry, 178 ветеранов с диагнозом ПТСР участвовали либо в письменной экспозиционной терапии (ПЭТ), либо в длительной экспозиционной терапии. Последняя включает от восьми до 15 сеансов продолжительностью 90 минут каждый, во время которых пациент ярко представляет себе тревожное событие, а в перерывах между сеансами сталкивается со связанными с ним триггерами в реальном мире, пишет The New York Times.

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Примечательно, что обе терапии продемонстрировали схожий уровень эффективности. В частности, только 12,5 процента участников из группы письменной экспозиции прекратили лечение преждевременно, в отличие от 35,6 процента из группы длительной экспозиции.

В 2018 году та же исследовательская группа в другом исследовании пришла к выводу, что ПЭТ дала результаты на уровне с когнитивно-процессуальной терапией, широко одобренной терапией первой линии для лечения ПТСР.

Предпочтение письменного изложения травматических воспоминаний может быть связано со склонностью человека испытывать стыд или смущение, связанные с пережитым.

Доктор Дениз Слоан, психолог, которая разработала этот метод лечения и является автором исследования, объяснила, что пациентов специально просили записывать свои мысли от руки, что удлиняло процесс и способствовало более глубокому погружению в воспоминания.

Она объяснила: "Это более медленный процесс, что позволяет им лучше продумать "что произошло дальше, и кто там был, и что они говорили", потому что они пишут об этом... Это замедляет все, в отличие от того, чтобы просто проговорить это вслух".

Эффективность ПЭТ продолжает расти Фото: pexels.com

Истоки этой терапии восходят к новаторской работе Джеймса Пеннебейкера, техасского психолога. В 1980-х годах Пеннебейкер начал исследовать то, что он назвал "экспрессивным письмом", и обнаружил, что регулярное записывание негативных жизненных событий коррелирует с улучшением иммунной системы и меньшим количеством визитов к врачу.

Первое исследование, которое оценивало потенциал такой терапии как метода лечения ПТСР, появилось в 2012 году. По словам доктора Слоан, ее механизмы совпадают с механизмами других травмофокусированных вмешательств: облегчая прямую конфронтацию с травматическими воспоминаниями, уменьшая страх и избегание, а также позволяя идентифицировать ложные представления, такие как самообвинение.

Она отметила: "У нас много людей, которые нуждаются в психиатрической помощи, и мы не можем удовлетворить этот спрос... Нам нужно пересмотреть то, что мы делаем, и сколько нужно для хорошего результата. Потому что большинство людей не могут пройти лечение в течение 12-16 сеансов".

Поскольку эффективность ПЭТ продолжает расти, важно отметить, что сравнительные исследования, проведенные в настоящее время, подпадают под категорию испытаний, которые не являются исследованиями неполноценности. Эти исследования имеют целью продемонстрировать, что новый метод лечения не уступает уже имеющимся.

Доктор Барбара Ротбаум, разработчик терапии длительной экспозиции, отметила, что эти испытания могут быть не такими строгими, как те, которые имеют целью установить преимущество лечения.

Однако, эффективность разговорной терапии в лечении ПТСР хорошо доказана. Специалист объяснила: "Есть что-то целебное в том, чтобы проговорить вслух худший, самый страшный, самый смущающий, самый позорный момент своей жизни другому человеку, который пытается помочь".

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