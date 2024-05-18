Літературне прокляття: лікар пояснив, чому книжкові магазини викликають у нас позиви в туалет

Унікальний феномен, який вивчають дослідники в усьому світі, викликає в нашому животі непереборне бажання відвідати вбиральню. У цього дивного явища є кілька теорій і пояснень.

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Заходячи до своєї улюбленої книжкової крамниці, деякі люди стикаються з незвичайними відчуттями в животі. Вид книжкових прилавків пробуджує в них гостре бажання... відвідати туалет. Хоча це може здатися дивним збігом, цьому є цікаве і реальне пояснення. Цей феномен, що обговорюється різними дослідниками та лікарями, розглядає зв'язок між нашим оточенням і реакцією організму на нього, пише EatingWell.

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Доктор Вілл Булсевич, гастроентеролог, зачепив цю тему в недавньому ролику в Instagram. Він послався на японський феномен під назвою Маріко Аокі, який розповідає про незвичайний зв'язок між книжковою крамницею і вбиральнею, який проявляється щоразу, коли ми заходимо прикупити літературу. Згідно зі статтею, опублікованою 2022 року на сайті Університету Макгілла, існує кілька теорій: запах нових книжок може спричиняти реакцію нашої нюхової системи, подібно до того, як у собак Павлова викликали слиновиділення. Крім того, якщо ви читаєте під час походу в туалет, ваш мозок може асоціювати книжки з дефекацією, а заспокійлива атмосфера книжкової крамниці може активувати парасимпатичну нервову систему, сприяючи активному травленню.

Цю концепцію парасимпатичної нервової системи, яку часто називають системою "відпочинку і перетравлення", детально розглянув доктор Булсевич. Він порівнює обстановку в книжковому магазині з ефектом ASMR, коли певні звуки і види викликають розслаблення і зняття стресу, як пояснюється в дослідженні, опублікованому 2023 року в журналі Frontiers in Neuroscience. Блукаючий нерв відіграє тут найважливішу роль, допомагаючи регулювати травлення, коли ми розслаблені. Цей зв'язок між спокійною обстановкою і травленням може пояснити, чому книжкові магазини можуть стимулювати подібну роботу кишечника.

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Але крім химерного ефекту книжкових магазинів, є й практичні способи забезпечити регулярне спорожнення кишківника. Дієтичні рекомендації Міністерства сільського господарства США на 2020-2025 роки пропонують вживати в середньому 28 грамів клітковини на день. Також здоров'я травної системи можна підтримувати за допомогою гідратації, фізичної активності та вправ, спрямованих на зняття стресу, наприклад, глибокого дихання.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про вплив генів, відповідальних за розвиток синдрому подразненого кишечника, на нашу психіку. Вчені виявили генетичний зв'язок між синдромом подразненого кишківника і такими розладами, як тривога і депресія.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.