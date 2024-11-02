Убиваем счастье внутри себя: подавление положительных эмоций связали с ухудшением здоровья

Новое исследование выяснило, что подавление положительных эмоций значительно влияет на наше самочувствие. Подобная тактика по отношению к отрицательным эмоциям не показала какого либо изменения в нашем состоянии.

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В исследовании, проведенном в США и Тайване, учеными изучалась частота подавления людьми положительных и отрицательных эмоций и то, как это влияет на их самочувствие. В ходе исследования было установлено, что участники на удивление подавляли свои положительные эмоции реже, чем отрицательные. Однако подавление положительных эмоций, в отличие от подавления отрицательных, неизменно ассоциировалось с ухудшением самочувствия, пишет PsyPost.

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Тенденция подавления положительных эмоций наблюдалась учеными в самых разных культурах, от США до Тайваня, что позволило им предположить, что эффект их подавления может иметь универсальный аспект среди человечества, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Affective Science. В своих экспериментах ученые собирали данные с помощью опросника "Регулирование эмоций" и различных показателей благополучия.

В первом этапе были проанализированы ответы 479 тайваньских участников, и выяснилось, что подавление положительных эмоций коррелирует с более низким уровнем благополучия, в то время как подавление отрицательных эмоций не оказывает такого же влияния. Во втором этапе, включавшем данные американского опросника Midlife Development Survey и исследования Pittsburgh Cold, этот вывод был подтвержден. Несмотря на то что подавление обоих типов эмоций имело место, влияние на самочувствие было заметно только при избегании положительных эмоций.

Третий этап подкрепил эти выводы на выборке из 250 американских и 205 тайваньских участников. Результаты вновь показали, что хотя люди часто подавляют негативные эмоции чаще, чем позитивные, только подавление позитивных эмоций было связано с ухудшением самочувствия. Ведущий автор исследования Чен-Вей Ю и его команда предположили, что подавление положительных и отрицательных эмоций не только отличается, но и может играть разную роль в нашем здоровье.

В подавлении эмоций также играют роль культурные ожидания, поскольку многие общества не поощряют их проявление, особенно среди мужчин, которые могут столкнуться с критикой за их выражение, особенно негативных. Подавление часто воспринимается как требующее значительных когнитивных усилий, что может привести к неаутентичности — чувству, которое противоречит желанию быть верным самому себе.

Данное исследование добавляет новые и важные нюансы в понимание этих привычек, указывая на то, что подавление положительных эмоций может быть особенно вредным в долгосрочной перспективе, поскольку оно может помешать людям в полной мере ощутить полезные и утверждающие аспекты своей жизни. Однако, хотя подавление положительных эмоций и было связано с ухудшением самочувствия, ученым еще неясно, является ли одно причиной другого.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.