Втратили тисячі доларів: десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери

Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.

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У США близько десятка людей і сімей були обманом позбавлені тисяч доларів, ставши жертвами великої лотерейної афери. З їхніх рахунків було викрадено загалом до 1,5 млн доларів. Людина, яка стояла за цим злочином, зізналася у скоєному. Про це пише Daily Express.

Ентоні Лінтон Стюарт зізнався в тому, що стояв за шахрайством, унаслідок якого у людей, які нічого не підозрювали, було викрадено тисячі доларів.

Згідно з судовими документами штату Північна Кароліна, 39-річний уродженець Ямайки в період із 2010 до 2016 року полював на гроші літніх людей, які проживали у США.

Стюарт заманював своїх жертв під час телефонних розмов. У судових документах, поданих до суду міста Шарлотт (штат Північна Кароліна), йдеться про те, що від чоловіка постраждали здебільшого літні люди, які, за його твердженням, вигравали мільйонні суми. Серед інших призів, які, за його словами, вони отримали, були автомобілі. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.

Ілюстративне фото Фото: CNN

Довірившись Стюарту, жертви відправляли тисячі доларів готівкою "посередникам" злочинця, йдеться в судових документах. В інших випадках жертви переказували гроші.

Поки люди з нетерпінням чекали звісток про виграш, чоловік продовжував зв'язуватися з ними й просив ще грошей, щоб допомогти просунути процес.

Скільки саме Стюарт точно викрав грошей у своїх жертв, невідомо. Але в документах стверджується, що ця сума становить від 550 000 доларів до 1 500 000 доларів.

У документах додається, що "лотерея не проводилася і виграші не виплачувалися, а шахрай та його співучасники обманним шляхом утримували гроші жертв для власної вигоди".

Після висунення обвинувачення Стюарт визнав себе винним у змові з метою вчинення поштового та проводового шахрайства. Це підтвердила прокуратура США по Західному округу Північної Кароліни.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав 2,5 млн гривень на свій рахунок у банку. Чоловік, який несподівано розбагатів, зізнався, що спочатку у нього була спокуса залишити "доленосну" суму собі. Він зв'язався зі співробітниками банку і дізнався, що крім таємничих грошей у нього також з'явився кредит.

Також стало відомо, що чоловікові випадково виплатили зарплату в 367 разів більшу за його оклад. Незабаром після усвідомлення помилки компанія зв'язалася зі своїм колишнім співробітником і попросила його повернути гроші, але той відмовився.