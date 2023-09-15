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Незвичайний діагноз: жінка стверджує, що не спала понад 11 років (фото)

Не спить понад 10 років, безсоння, не спить 11 років, почала плакати, синці під очима, погано почувається, не може заснути,
Фото: Pexels | Ілюстративне фото

Тран Тхі Луу розповіла, що її безсоння почалося з дивного нападу плачу. Сльози почали текти з очей без жодної видимої причини. Спроби лягти й закрити очі не змогли зупинити це.

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36-річна мешканка В'єтнаму Тран Тхі Луу викликала неабиякий резонанс у себе на батьківщині, заявивши, що страждає на безсоння, яке триває вже понад 11 років. Про це пише Oddity Central.

Жінка, яка працює в дошкільному закладі в місті Куанг Нгаї, стала популярною в соціальних мережах В'єтнаму після того, як стало відомо, що вона не спить уже понад 11 років.

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У недавньому інтерв'ю жінка розповіла, що її безсоння почалося з дивного нападу плачу. Сльози почали текти з очей без жодної видимої причини, і навіть спроби лягти та заплющити очі не змогли зупинити це. Зрештою незрозумілий плач припинився, але разом із ним припинилася і здатність засинати. Жінка не могла впоратися з цією проблемою. Очі втомлювалися, але розум повністю був активний, тож останні 11 років вона тільки те й робила, що лежала із заплющеними очима та відпочивала, поки чоловік і діти спали.

"Це не вигадка чи прикрашання заради вподобань. Якщо придивитися, то можна побачити наслідки. У мене темні кола навколо очей, і шкіра навколо них теж дуже темна. Але ж до цього я була біло-рожевою і не мала жодних плям на обличчі", — каже Тран Тхі Луу.

Жінка не спить понад 10 років, безсоння, не спить 11 років, почала плакати, синці під очима, погано почувається, не може заснути, Fullscreen
Лікарі поставили жінці діагноз "сильне безсоння"
Фото: Eva

36-річна жінка звернулася до психіатричної лікарні провінції Куангнгай, де лікарі поставили їй діагноз "сильне безсоння". Їй виписали ліки, від приймання яких у неї боліли ноги. Вона не могла ходити, але так відчайдушно хотіла спати, що приймала їх. Однак снодійне виявилося непомірно дорогим, а побічні ефекти — занадто сильними. Через кілька місяців жінка перестала приймати ліки.

Сусідка Луу підтвердила її стан, сказавши, що подруга вперше розповіла їй про безсоння 10 років тому, і відтоді вона говорила про це постійно. Жінка визнає, що ця історія звучить шалено, але, проживши стільки часу за однією стіною з Луу, вона не сумнівається, що та говорить правду.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік оглух на одне вухо після пристрасного поцілунку з коханою. Закохана пара провела День святого Валентина в лікарні. Публікація з розповіддю про поцілунок стала вірусною в китайських соціальних мережах, зібравши понад мільйон вподобань і 400 тисяч коментарів.

Також стало відомо, що американець ризикує життям, харчуючись щодня сирим м'ясом. Чоловік витрачає на сире м'ясо 175 доларів на тиждень і з'їдає по 1-2 кілограми на день. До його щоденного раціону входять й інші неприготовані органи тварин.