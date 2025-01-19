"Не может быть": женщина купила серьги за $3, а потом узнала их настоящую стоимость (фото)

Специалист по антикварным и винтажным украшениям, получив серьги на экспертизу, быстро подтвердил подлинность ювелирного изделия.

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Охотница за сокровищами из города Детройт, что в Мичигане (США), часто охотится на скидки в комиссионных магазинах с антиквариатом. Недавно женщина похвасталась своей невероятной находкой. Копаясь в лотке с винтажной бижутерией, она заметила интересное украшение: пару сережек всего за $2,71, оказавшихся изделием Chanel стоимостью около $750. Об этом американка рассказала на одном из тематических форумов в Reddit.

Ценная находка

"Эти серьги я постоянно откладывала в сторону: то брала в руки, то снова клала на место. Поднесла их к разным источникам света в магазине, потом постучала ногтем, чтобы почувствовать материал с помощью звука. В конце концов, решила, что несколько баксов они таки стоят", — рассказала женщина, пожелавшая остаться неизвестной.

Серьги бренда Chanel Фото: Reddit

После приобретения сережек охотница за сокровищами рассказала о находке мужу и сразу же обратилась за экспертным заключением. Специалист по антикварным и винтажным украшениям быстро подтвердил подлинность ювелирного изделия.

"Независимо от того, стоит ли это 1 доллар или 1000, ваши деньги должны пойти на что-то стоящее, что прослужит долго", — объясняет автор истории.

Пользователи Reddit в комментариях написали, что были поражены находкой.

"Рад, что вы довольны покупкой! Поздравляю! Мне кажется, эти серьги идеально подходят к ожерелью", — написал один из зрителей.

Другой добавил: "Такого не может быть. В магазинах с антиквариатом очень тщательно проверяют подобные товары, ведь это их заработок. Признайтесь, вам просто заплатили за рекламу".

Напомним, ранее Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.