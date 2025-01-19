Іванка Трамп із сім'єю прилетіла на інавгурацію батька (фото)

Під час першого президентського строку Дональда Трампа Іванка була його радницею, але після програшу батька на виборах у 2020-му пішла з публічного життя і зосередилася на своїй сім'ї та бізнесі.

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На інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня о 12-й годині дня за місцевим часом, уже починають з'їжджатися і злітатися його друзі та родичі. 43-річна Іванка Трамп, старша дочка політика, прилетіла до Вашингтона, про що повідомила в Instagram.

Вона показала фото, де спускається трапом літака зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером і трьома дітьми – 13-річною Арабеллою, 11-річним Джозефом і восьмирічним Теодором. Також Іванка опублікувала відео, де Дональд Трамп із дружиною Меланією піднімається на борт літака. Другий ролик – кадри феєрверку в гольф-клубі Trump National Golf Club Washington DC, у Стерлінгу, штат Вірджинія.

Постом раніше багатодітна мати поділилася спогадами про особливі моменти з батьком і сім'єю вісім років тому, коли Трамп уперше став президентом США,

"Свідчення того, як мій батько став 45-м президентом Сполучених Штатів, запалювання суботніх свічок із Джаредом у спальні Лінкольна в день інавгурації, допомога Теодору в першому повзанні в їдальні Білого дому, спостереження за тим, як Джозеф грається зі своїм молодшим братом на борту Air Force One, і спостереження за тим, як Арабелла пробирається крізь секретні двері столу Resolute, – усе це спогади, які я плекатиму вічно", – ідеться в публікації.

Вона додала, що з нетерпінням чекає інавгурації Трампа як 47-го президента Сполучених Штатів.

"Я пишаюся його непохитною силою і стійкістю і з нетерпінням чекаю можливості знову відсвяткувати цю історичну віху разом із ним", – наголосила донька республіканця.

Під час першого терміну Іванка була радницею свого батька, а її чоловік обіймав посаду старшого радника Дональда Трампа. Однак під час останньої передвиборчої кампанії вона практично не з'являлася на публіці, і тільки під час святкування перемоги вийшла на сцену разом із батьком, Меланією та чоловіком.

Після того як у 2020-му Трамп програв вибори Джо Байдену, Іванка пішла в тінь. Вона поїхала в Маямі й зосередилася на своїй сім'ї та особистих проєктах.

"Я дуже люблю свого батька. Цього разу я вирішила віддати пріоритет своїм маленьким дітям і особистому життю, яке ми створюємо як сім'я. Я не планую брати участь у політиці. Хоча я завжди буду любити і підтримувати свого батька, надалі я буду робити це за межами політичної арени", – говорила вона.

Чи буде цього разу працювати на Трампа, Іванка поки ніяк не коментувала. Майбутній президент, до речі, вже перебуває у Вашингтоні.

Раніше Фокус писав, як йога, правильне харчування і фізичні вправи допомогли Іванці Трамп зберегти фігуру, як у 20-річної.