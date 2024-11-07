Ще одне повернення: Іванка Трамп уперше підтримала батька після виборів (фото)

Після того, як 2020 року Трамп програв президентську посаду Джо Байдену, Іванка пішла з публічної площини і присвятила час своїй сім'ї та бізнесу.

43-річна Іванка Трамп, дочка Дональда Трампа, яка після закінчення його першої президентської каденції та програшу на виборах 2020 року пішла в тінь, підтримала батька після виборів 2024 року. Вона приєдналася до нього разом із чоловіком Джаредом Кушнером на сцені в конференц-центрі округу Палм-Біч, пише Hola.

Іванка обрала для заходу вишуканий брючний костюм із синього оксамиту, доповнивши його атласною блузою в тон.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа його дочка відіграла важливу роль у Білому домі, ставши старшим радником голови держави. Під час цієї кампанії вона помітно відійшла на другий план, вирішивши не брати участь як публічна фігура.

Іванка Трамп привітала батька після оголошення попередніх результатів виборів Фото: Getty

Її поява на святкуванні перемоги знаменує собою відхід від її недавньої моделі уникнення політичної уваги. Іванка, яка раніше обіймала посаду старшого радника, поїхала в Маямі та зосередилася на своїй сім'ї й особистих проєктах.

"Я дуже люблю свого батька. Цього разу я вирішила віддати пріоритет своїм маленьким дітям і особистому життю, яке ми створюємо як сім'я. Я не планую брати участь у політиці. Хоча я завжди буду любити і підтримувати свого батька, надалі я буду робити це за межами політичної арени", — заявляла вона.

30 жовтня Іванці Трамп виповнилося 43 роки

На відміну від свого брата Дональда Трампа-молодшого, який був дуже активним у соціальних мережах протягом усієї кампанії, Іванка залишалася відносно мовчазною. Станом на ранок 6 листопада вона ще не опублікувала нічого, що підтверджує перемогу свого батька, у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Відхід від публічності допоміг Іванці примиритися з сестрою Тіффані Трамп, дочкою Дональда Трампа від шлюбу з Марлою Мейплз.

"Раніше вони не ладнали, але тепер їх об'єднує спільна травма — бути найненависнішими дітьми в Америці. Пройти через цей досвід із батьком-президентом було для них жахливо, вони ненавиділи це. Люди були такими жорстокими. Цього разу вони не хочуть мати нічого спільного з політикою, вони ніколи не хочуть знову через це проходити", — говорило джерело People.

Лара Трамп, Тіффані Трамп та Іванка Трамп

Раніше Фокус писав про те, що Меланію Трамп запідозрили у використанні двійника на виборах.