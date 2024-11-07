Еще одно возвращение: Иванка Трамп впервые поддержала отца после выборов (фото)

После того, как в 2020 году Трамп проиграл президентский пост Джо Байдену, Иванка ушла из публичной плоскости и посвятила время своей семье и бизнесу.

43-летняя Иванка Трамп, дочь Дональда Трампа, которая после окончания его первой президентской каденции и проигрыша на выборах в 2020 году ушла в тень, поддержала отца после выборов 2024. Она присоединилась к нему вместе с мужем Джаредом Кушнером на сцене в конференц-центре округа Палм-Бич, пишет Hola.

Иванка вібрала для мероприятия изысканный брючный костюм из синего бархата, дополнив его атласной блузой в тон.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа его дочь сыграла важную роль в Белом доме, став старшим советником главы государства. Во время этой кампании она заметно отошла на второй план, решив не участвовать в качестве публичной фигуры.

Иванка Трамп поздравила отца после оглашения предварительных результатов выборов Фото: Getty

Ее появление на праздновании победы знаменует собой отход от ее недавней модели избегания политического внимания. Иванка, которая ранее занимала должность старшего советника, уехала в Майами и сосредоточилась на своей семье и личных проектах.

"Я очень люблю своего отца. На этот раз я решила отдать приоритет своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем как семья. Я не планирую участвовать в политике. Хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, впредь я буду делать это за пределами политической арены", – заявляла она.

30 октября Иванке Трамп исполнилось 43 года

В отличие от своего брата Дональда Трампа-младшего, который был очень активен в социальных сетях на протяжении всей кампании, Иванка оставалась относительно молчаливой. По состоянию на утро 6 ноября она еще не опубликовала ничего, подтверждающего победу своего отца, в своих аккаунтах в социальных сетях.

Отход от публичности помог Иванке примириться с сестрой Тиффани Трамп, дочерью Дональда Трампа от брака с Марлой Мейплз.

"Раньше они не ладили, но теперь их объединяет общая травма — быть самыми ненавистными детьми в Америке. Пройти через этот опыт с отцом-президентом было для них ужасно, они ненавидели это. Люди были такими жестокими. На этот раз они не хотят иметь ничего общего с политикой, они никогда не хотят снова через это проходить", – говорил источник People.

Лара Трамп, Тиффани Трамп и Иванка Трамп

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