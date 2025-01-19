Иванка Трамп с семьей прилетела на инаугурацию отца (фото)

Во время первого президентского срока Дональда Трампа Иванка была его советником, но после проигрыша отца на выборах в 2020-м ушла из публичной жизни и сосредоточилась на своей семье и бизнесе.

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На инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января в 12 часов дня по местному времени, уже начинают съезжаться и слетаться его друзья и родственники. 43-летняя Иванка Трамп, старшая дочь политика, прилетела в Вашингтон, о чем сообщила в Instagram.

Она показала фото, где спускается по трапу самолета со своим мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми – 13-летней Арабеллой, 11-летним Джозефом и восьмилетним Теодором. Также Иванка опубликовала видео, где Дональд Трамп с женой Меланией поднимается на борт самолета. Второй ролик – кадры фейерверка гольф-клубе Trump National Golf Club Washington DC, в Стерлинге, штат Вирджиния.

Постом ранее многодетная мать поделилась воспоминаниями об особых моментах с отцом и семьей восемь лет назад, когда Трамп впервые стал президентом США,

"Свидетельство того, как мой отец стал 45-м президентом Соединенных Штатов, зажигание субботних свечей с Джаредом в спальне Линкольна в день инаугурации, помощь Теодору в первом ползании в столовой Белого дома, наблюдение за тем, как Джозеф играет со своим младшим братом на борту Air Force One, и наблюдение за тем, как Арабелла пробирается через секретную дверь стола Resolute, — все это воспоминания, которые я буду лелеять вечно", – говорится в публикации.

Она добавила, что с нетерпением ждет инаугурации Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов.

"Я горжусь его непоколебимой силой и стойкостью и с нетерпением жду возможности снова отпраздновать эту историческую веху вместе с ним", – подчеркнула дочь республиканца.

Во время первого срока Иванка была советником своего отца, а ее муж занимал пост старшего советника Дональда Трампа. Однако во время последней предвыборной кампании она практически не появлялась на публике, и только во время празднования победы вышла на сцену вместе с отцом, Меланией и мужем.

После того как в 2020-м Трамп проиграл выборы Джо Байдену, Иванка ушла в тень. Она уехала в Майами и сосредоточилась на своей семье и личных проектах.

"Я очень люблю своего отца. На этот раз я решила отдать приоритет своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем как семья. Я не планирую участвовать в политике. Хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, впредь я буду делать это за пределами политической арены", – говорила она.

Будет ли в этот раз работать на Трампа, Иванка пока никак не комментировала. Будущий президент, кстати, уже находится в Вашингтоне.

Ранее Фокус писал, как йога, правильное питание и физические упражнения помогли Иванке Трамп сохранить фигуру, как у 20-летней.