Міллі Боббі Браун приміряла весільну сукню (фото)

Зірка "Дивних див" близько двох місяців тому розписалася із сином рокера Джона Бон Джові. Тепер пара вирішила влаштувати розкішний прийом для близьких і друзів.

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20-річна актриса Міллі Боббі Браун, зірка серіалу "Дивні дива", і її 22-річний чоловік, актор Джейк Бонджові готуються до урочистої церемонії одруження за участю друзів і колег. Майже за два місяці після розпису дівчину помітили, як вона приміряє весільні сукні у висококласному весільному бутику Galia Lahav у Нью-Йорку, пише Daily Mail.

Вона виглядала переповненою емоціями, коли дивилася в дзеркало в сукні без бретелей, вкритій тисячами блискучих кристалів. Вбрання мало силует русалки, гарно облягаючи струнку фігуру зірки, і ефектний шлейф з тюлю. До нього Міллі підібрала рукавички до ліктів, зроблені з того ж матеріалу, що й сукня. Чи купила це вбрання дівчина, невідомо.

Папараці також сфотографували Браун дорогою до магазину. Вона розмовляла телефоном і була одягнена в білу сорочку на ґудзиках, зелені шорти-карго, золоті сережки, чорні тенісні туфлі. Через плече у неї висіла синя сумочка Louis Vuitton.

Нещодавно Міллі поділилася новими знімками з чоловіком. Пара була серед гостей на весіллі близьких друзів. Для заходу Браун вибрала світло-фіолетову відверту сукню без бретелей зі складками на грудях. Волосся вона залишила розпущеним, а образ доповнила намистом із перлів, обручкою і каблучкою для заручин.

Бонджові одягнув шикарний сіро-білий лляний костюм. Під ним виявилася біла класична сорочка з розстебнутим верхнім ґудзиком.

"Моє вічне весілля", — просто підписала пост Браун.

Раніше Фокус писав, що Міллі Боббі Браун вийшла в люди в шортах з написом "Дружина".