Милли Бобби Браун примерила свадебное платье (фото)

Звезда "Очень странных дел" около двух месяцев назад расписалась с сыном рокера Джон Бон Джови. Теперь пара решила устроить роскошный прием для близких и друзей.

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20-летняя актриса Милли Бобби Браун, звезда сериала "Очень странные дела", и ее 22-летний муж, актер Джейк Бонджови готовятся к торжественной церемонии бракосочетания с участием друзей и коллег. Спустя почти два месяца после росписи девушку заметили примеряющей свадебные платья в высококлассном свадебном бутике Galia Lahav в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Она выглядела переполненной эмоциями, когда смотрелась в зеркало в платье без бретелек, покрытом тысячами сверкающих кристаллов. Наряд имел силуэт русалки, красиво облегая стройную фигуру звезды, и эффектный шлейф из тюля. К нему Милли подобрала перчатки до локтей, сделанные из того же материала, что и платье. Купила ли этот наряд девушка, неизвестно.

Папарацци также сфотографировали Браун по дороге в магазин. Она разговаривала по телефону и была одета в белую рубашку на пуговицах, зеленые шорты-карго, золотые серьги, черные теннисные туфли. Через плечо у нее висела синяя сумочка Louis Vuitton.

Недавно Милли поделилась новыми снимками с мужем. Пара была в числе гостей на свадьбе близких друзей. Для мероприятия Браун выбрала светло-фиолетовое облегающее платье без бретелек со складками на груди. Волосы она оставила распущенными, а образ дополнила жемчужным ожерельем, обручальным и помолвочным кольцами.

Бонджови надел шикарный серо-белый льняной костюм. Под ним оказалась белая классическая рубашка с расстегнутой верхней пуговицей.

"Моя вечная свадьба", – просто подписала пост Браун.

Ранее Фокус писал, что Милли Бобби Браун вышла в люди в шортах с надписью "Женушка".