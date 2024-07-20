30 лет, как Александр Лукашенко стал президентом Беларуси: что он обещал в 1994 году

Когда Лукашенко шел на выборы в первый раз, он критиковал коммунистов, обещал победить коррупцию, и делал ставку на молодых избирателей.

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30 лет назад Александр Лукашенко впервые выиграл выборы в Беларуси. Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав 80,34%. Это сейчас его называют "последним диктатором Европы", а тогда он казался весьма обнадеживающим кандидатом на пост президента. Фокус напомнил, что обещал избирателям Лукашенко в 1994 году и как проходили первые выборы в его политической карьере.

Первые выборы президента Белоруссии состоялись 23 июня (первый тур) и 10 июля 1994 года (второй тур), тогда же и была введена первая поправка к конституции, допускающая к участию в выборах кандидатов от 35 лет (ранее 40). В них участвовали 6 кандидатов. В первом туре тройка лидеров набрала: Александр Лукашенко — 44,82 %, Вячеслав Кебич — 17,33 %, Зенон Позняк — 12,82 %. Во втором туре 10 июля 1994 года с результатом 80,34 % победил Александр Лукашенко.

Инаугурация Александра Лукашенко 30 лет назад Фото: TUT.BY

Через десять дней он принес присягу и стал президентом. Международные организации считают выборы 1994 года демократическими.

Начало политической карьеры Александра Лукашенко

Еще в 1990 году Александр Лукашенко стал депутатом Верховного Совета. До 1987 года он был директором совхоза "Городец" Шкловского района Могилевской области. В парламенте Лукашенко критиковал руководство республики — председателя Совета министров Вячеслава Кебича и председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича за авторитаризм, но при этом выступал против выхода Беларуси из состава СССР. Лукашенко был единственным депутатом парламента, не проголосовавшим за ратификацию Беловежского соглашения.

После развала СССР Лукашенко активно критиковал старую коммунистическую номенклатуру. Так, в мае 1991 года "Народная газета" опубликовала статью Лукашенко "Диктатура: белорусский вариант?", в которой он писал, что "решившись шесть лет назад на перестройку, демократизацию общества, надо было начинать с людей, душой и сердцем поддержавших новое. А мы хотели совершить перемены руками тех, кто довел страну до ручки". Также в 1994 году Лукашенко заявлял, что госСМИ врут.

Лукашенко про прессу в 1994 году

В августе 1991 года Лукашенко выступил за роспуск Коммунистической партии Белоруссии и в октябре, вместе с депутатами из своей фракции, основал Партию народного согласия.

Лукашенко голосует на выборах в 1994-м Фото: belta.by

Но и из этой партии Лукашенко быстро вышел и на выборы 1994 года шел как беспартийный. Сам будущий президент, отвечая на вопросы журналистов о своих политических взглядах, говорил, что он не левый и не правый, а реалист.

Предвыборные обещания Лукашенко в 1994 году

Предвыборная программа 39-летнего Александра Лукашенко была простой и понятной и называлась "Отвести народ от пропасти". Основными целями было:

Остановить рост цен и обнищание населения.

Побороть коррупцию и "разгромить мафиозные структуры".

Восстановить "бездарно уничтоженные связи" с бывшими советскими республиками.

Заканчивалась программа Лукашенко обещанием "отвести государство и народ от пропасти".

"Вот первостепенная задача президента. Я верю в мудрость и трудолюбие белорусского народа. Убежден, что решение этой задачи нам по плечу", — резюмировал Лукашенко.

Предвыборный плакат Александра Лукашенко Фото: TUT.BY

Белорусский писатель Василь Быков в своих мемуарах "Долгая дорога домой", отмечал, что "народ пошел за жестким, напористым, прагматичным директором совхоза, идеи которого были просты и до конца понятны. Он бросился к России выколачивать хлеб, бензин, газ, без которых невозможно было не только "возрождаться", но и пережить зиму. Конечно, очень многие понимали, чувствовали, что это лишает Беларусь суверенитета, уводит от демократии. Но какая польза от демократии, если плачут голодные дети?".

Лукашенко после выборов

После победы Лукашенко первым делом расправился со свободной прессой. В декабре 1994 года депутат от БНФ (Белорусский Народный Фронт) Сергей Антончик презентовал в парламенте доклад о коррупции в окружении Лукашенко. Газеты пытались опубликовать текст доклада, но Лукашенко приказал типографиям его не печатать. А редакции отказались убирать материал из верстки. В итоге выпуски многих газет вышли с заголовками, но без текста.

Газеты вышли с "белыми пятнами" Фото: TUT.BY

Итогом противостояния стало закрытие 12 независимых газет.

16 июня 1994 года у поселка Лиозно Витебской области неизвестные обстреляли автомобиль Лукашенко. Но никто не пострадал.

Лукашенко потребовал расследования. Чуть позже на пресс-конференции представитель КГБ заявил, что покушение было инсценировкой.

На выборах Лукашенко поддерживали многие молодые политики, которые были в оппозиции к старой советской номенклатуре и не хотели победы Кебича, который был партийным деятелем еще со времен СССР.

Александр Лукашенко с избирателями в 1994 году Фото: belta.by

В 1995 и 1996 годах Лукашенко провел два референдума, на которых, в том числе, решались вопросы о расширении его полномочий — праве распускать Верховный совет, об одобрении политики Лукашенко по экономической интеграции с Россией и "обнулении" сроков полномочий. Кроме того, бело-красный флаг, под которым Лукашенко принимал присягу, заменили на красно-зеленый, восстановив советский флаг с некоторыми изменениями, а русский язык стал вторым государственным.

Примечательно, но бывший соратник Лукашенко, Виктор Гончар, выступал против и даже пытался инициировать импичмент, но в 1999 году пропал без вести. В 2019 году бывший сотрудник СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский рассказал в интервью, что Гончара убили по приказу Лукашенко.

Ушел в оппозицию и Александр Федута, который был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко. В 2010 году Федуту арестовало КГБ за "организацию массовых беспорядков", его осудили на два года условно. В 2021 году Федуту похитили в Москве и вывезли в Минск. 5 сентября 2022 года Минский областной суд приговорил Александра Федуту к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Оппозиционер Анатолий Лебедько, который на выборах 2020 года поддерживал Светлану Тихановскую в 1994 году тоже работал в штабе Александра Лукашенко. В ночь с 19 на 20 декабря 2010 года был похищен неизвестными из своей квартиры. Содержался в СИЗО КГБ. Сейчас находится в эмиграции, но в Беларуси на три года посадили его сына Артема за финансирование "экстремистской" деятельности.

ОБСЕ уже с первого срока Лукашенко начала сообщать о нарушении прав человека.

Александр Лукашенко Фото: Пресс-служба президента Беларуси

На прочих выборах Лукашенко неизменно побеждал со значительным отрывом, а международные организации сообщали о значительных нарушениях.

Выборы 2020 года сопровождались массовыми протестами и арестами. Итогом стала "победа" Лукашенко с официальным результатом 80,10 % при явке 84,05 %. Ряд стран не признал итоги выборов.

Лукашенко в 2020 году Фото: Скриншот

Украина официально признала прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии нелегитимными — соответствующее постановление большинством голосов приняла Верховная рада.

Протесты в Беларуси после выборов 2020 года

Напомним, в 2020 году вышло резонансное интервью Александра Лукашенко Дмитрию Гордону, в котором он заявил, что "президентами не становятся, президентами рождаются".