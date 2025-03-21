У небі над Україною можуть з'явитись винищувачі Typhoon або F35, — The Telegraph

Велика Британія може взяти на себе провідну роль у забезпеченні прикриття військ з повітря. Вже найближчими тижнями літаки відправлять у Польщу, але згодом їх можуть передати й Україні.

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Створена європейцями "коаліція охочих" обговорює захист неба над Україною. За це можуть відповідати британські винищувачі. Про це 20 березня повідомили у The Telegraph з посиланням на джерела.

Зазначається, що відправлення Typhoon в Україну для повітряного прикриття армії обговорювалось під час зустрічі у постійному об’єднаному штабі у четвер.

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вивчають альтернативи плану відправити європейських миротворців для захисту майбутньої мирної угоди. За даними видання, французький лідер розглядає можливість очолення місії ООН.

Стармер взяв участь в окремих переговорах у Нортвуді, в яких взяли участь понад 30 країн. Політики обговорювали те, як "коаліція охочих" може допомогти Україні. Високопоставлений співрозмовник з Королівських ВПС розповів, що під час зустрічі обговорювали необхідність забезпечити повітряне прикриття, якщо будуть розміщені британські солдати.

"Ми ніколи не відправимо британські війська на землю, не забезпечивши їм прикриття з повітря", — наголосив він.

Повідомляється, що Велика Британія надасть або Typhoon, або F35, адже обидва ці винищувачі забезпечать чудове прикриття. Взяти на себе ініціативу британців змушує невизначеність щодо того, чи забезпечать безпеку у повітрі США.

Фото винищувача Typhoon Фото: Sky News Фото винищувача F35 Фото: Wikipedia

У четвер Стармер заявив, що військове планування "коаліції охочих" буде розбите на п’ять компонентів: море, повітря, землю, кордони та відновлення України.

"Життєво важливо, щоб ми робили цю роботу, тому що ми точно знаємо одне: угода, за якою нічого не стоїть, це те, що (Володимир, — ред.) Путін порушить. Ми знаємо це, тому що це траплялося раніше. Я абсолютно чітко розумію, що це станеться знову", — пояснив він.

Усі європейські країни можуть відправляти винищувачі, однак бортові літаки раннього попередження та управління можуть забезпечити лише дві країни — США і Франція. Водночас джерело у британських ВПС проінформувало, що країна, ймовірно, все ж першою візьме на себе зобов’язання з прикриття неба.

За даними ЗМІ, до цих зусиль буде залучена ціла низка країн, які діятимуть на основі ротацій. Однак один зі співрозмовників підкреслив, що поки жодні плани щодо авіації не були зафіксовані або підтверджені.

Велика Британія вже погодилася відправити у Польщу 6 винищувачів Typhoon, які в межах посиленої присутності НАТО почнуть патрулювати повітря вже в найближчі тижні. Джерело запевнило, що ВПС можуть надіслати більше, якщо "пташки" потрібно буде перенаправити в Україну.

Фото винищувача Typhoon Фото: Sky News

Нагадаємо, 20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається "дуже швидко" укласти угоду з Україною. Він зазначив, що Вашингтон "справляється досить добре", намагаючись досягти мирної угоди й завершення війни.

Голова МЗС Девід Леммі відреагував на заяви Кремля щодо заборони розміщувати миротворців в Україні. Він наголосив, що у президента РФ Володимира Путіна немає права вето в цьому питанні.