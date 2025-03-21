В небе над Украиной могут появиться истребители Typhoon или F35, — The Telegraph

Великобритания может взять на себя ведущую роль в обеспечении прикрытия войск с воздуха. Уже в ближайшие недели самолеты отправят в Польшу, но впоследствии их могут передать и Украине.

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Созданная европейцами "коалиция желающих" обсуждает защиту неба над Украиной. За это могут отвечать британские истребители. Об этом 20 марта сообщили в The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что отправка Typhoon в Украину для воздушного прикрытия армии обсуждалось во время встречи в постоянном объединенном штабе в четверг.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер изучают альтернативы плана отправить европейских миротворцев для защиты будущего мирного соглашения. По данным издания, французский лидер рассматривает возможность возглавления миссии ООН.

Стармер принял участие в отдельных переговорах в Нортвуде, в которых приняли участие более 30 стран. Политики обсуждали то, как "коалиция желающих" может помочь Украине. Высокопоставленный собеседник из Королевских ВВС рассказал, что во время встречи обсуждали необходимость обеспечить воздушное прикрытие, если будут размещены британские солдаты.

"Мы никогда не отправим британские войска на землю, не обеспечив им прикрытие с воздуха", — подчеркнул он.

Сообщается, что Великобритания предоставит либо Typhoon, либо F35, ведь оба эти истребителя обеспечат отличное прикрытие. Взять на себя инициативу британцев заставляет неопределенность относительно того, обеспечат ли безопасность в воздухе США.

Фото истребителя Typhoon Фото: Sky News Фото истребителя F35 Фото: Wikipedia

В четверг Стармер заявил, что военное планирование "коалиции желающих" будет разбито на пять компонентов: море, воздух, землю, границы и восстановление Украины.

"Жизненно важно, чтобы мы делали эту работу, потому что мы точно знаем одно: соглашение, за которым ничего не стоит, это то, что (Владимир, — ред.) Путин нарушит. Мы знаем это, потому что это случалось раньше. Я абсолютно четко понимаю, что это произойдет снова", — пояснил он.

Все европейские страны могут отправлять истребители, однако бортовые самолеты раннего предупреждения и управления могут обеспечить только две страны — США и Франция. В то же время источник в британских ВВС проинформировал, что страна, вероятно, все же первой возьмет на себя обязательства по прикрытию неба.

По данным СМИ, к этим усилиям будет привлечен целый ряд стран, которые будут действовать на основе ротаций. Однако один из собеседников подчеркнул, что пока никакие планы по авиации не были зафиксированы или подтверждены.

Великобритания уже согласилась отправить в Польшу 6 истребителей Typhoon, которые в рамках усиленного присутствия НАТО начнут патрулировать воздух уже в ближайшие недели. Источник заверил, что ВВС могут прислать больше, если "птички" нужно будет перенаправить в Украину.

Фото истребителя Typhoon Фото: Sky News

Напомним, 20 марта президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "очень быстро" заключить соглашение с Украиной. Он отметил, что Вашингтон "справляется достаточно хорошо", пытаясь достичь мирного соглашения и завершения войны.

Глава МИД Дэвид Лемми отреагировал на заявления Кремля о запрете размещать миротворцев в Украине. Он подчеркнул, что у президента РФ Владимира Путина нет права вето в этом вопросе.