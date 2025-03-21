Спасет "тысячи людей в неделю" от смерти: Трамп анонсировал заключение соглашения с Киевом, детали

Американский лидер отмечает, что уже "в ближайшее время" Белый дом подпишет соглашение с украинской стороной, а также рассказал о своих успехах по завершению войны.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о значительном увеличении производства важных минералов и редкоземельных металлов в Америке, отметив, что это "критически важные" ресурсы для страны. В то же время лидер упомянул и о соглашении по редкоземельным металлам, которое Белый дом намерен заключить с Киевом, упомянув при этом, что это "очень важно" для США. Об этом он рассказал 20 марта, как сообщило издание CNN.

"Одной из вещей, которую мы делаем, является подписание соглашения с Украиной по редкоземельным элементам очень быстро", — заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что сегодня США принимают "историческое решение".

Также, вспоминая о сделке по редкоземельным металлам, Дональд Трамп рассказал о своих успехах в приближении мира в Украине. Политик в очередной раз выразил оптимизм, рассказывая о телефонных разговорах, которые на днях провел как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. По его убеждению, все стороны хотят мира.

"Мы вчера разговаривали с, как вы знаете, президентом Путиным и президентом Зеленским, и мы бы хотели, чтобы этому был положен конец", — заявил он.

Трамп добавил, что верит в то, что США совместно с Путиным и Зеленским удастся достичь мира, чтобы спасти невинных людей от смерти.

"Надеюсь, это спасет тысячи людей в неделю от смерти, вот в чем дело, они умирают так неоправданно", — утверждает американский лидер.

Политик выражает оптимизм относительно успехов США в переговорах с обеими сторонами, а также в возможности достижения мирного соглашения.

"Я думаю, что в этом плане мы справляемся достаточно хорошо. Я верю, что мы это сделаем. Посмотрим, что произойдет", — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что Киев готов подписать мирное соглашение в любом формате и в любое время.

5 марта в Белом доме рассказывали, на каком этапе находится заключение соглашения о полезных ископаемых Украины.

Также 21 марта Фокус сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон готовится провести саммит "коалиции желающих". К нему должен присоединиться президент Украины Владимир Зеленский, а также страны НАТО и ЕС, которые готовы помочь Киеву в достижении мира.