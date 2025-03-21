Врятує "тисячі людей на тиждень" від смерті: Трамп анонсував укладення угоди з Києвом, деталі

Американський лідер зазначає, що вже "найближчим часом" Білий дім підпише угоду з українською стороною, а також розповів про свої успіхи щодо завершення війни.

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про значне збільшення виробництва важливих мінералів і рідкоземельних металів в Америці, зазначивши, що це "критично важливі" ресурси для країни. Водночас лідер згадав і про угоду щодо рідкоземельних металів, яку Білий дім має намір укласти з Києвом, згадавши при цьому, що це "дуже важливо" для США. Про це він розповів 20 березня, як повідомило видання CNN.

"Однією з речей, яку ми робимо, є підписання угоди з Україною щодо рідкісноземельних елементів дуже швидко", — заявив Трамп.

Американський лідер зазначив, що сьогодні США ухвалюють "історичне рішення".

Також, згадуючи про угоду щодо рідкоземельних металів, Дональд Трамп розповів про свої успіхи у наближенні миру в Україні. Політик вкотре висловив оптимізм, розповідаючи про телефонні розмови, які цими днями провів як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським. За його переконанням, усі сторони хочуть миру.

"Ми вчора розмовляли з, як ви знаєте, президентом Путіним і президентом Зеленським, і ми б хотіли, щоб цьому було покладено кінець", — заявив він.

Трамп додав, що вірить у те, що США спільно з Путіним та Зеленським вдасться досягти миру, аби врятувати невинних людей від смерті.

"Сподіваюся, це врятує тисячі людей на тиждень від смерті, ось у чому річ, вони помирають так невиправдано", — стверджує американський лідер.

Політик висловлює оптимізм щодо успіхів США у переговорах з обома сторонами, а також у можливості досягнення мирної угоди.

"Я думаю, що в цьому плані ми справляємося досить добре. Я вірю, що ми це зробимо. Подивимося, що станеться", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ готовий підписати мирну угоду у будь-якому форматі та у будь-який час.

5 березня у Білому домі розповідали, на якому етапі перебуває укладення угоди про корисні копалини України.

Також 21 березня Фокус повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон готується провести саміт "коаліції охочих". До нього має доєднатися президент України Володимир Зеленський, а також країни НАТО та ЄС, які готові допомогти Києву у досягненні миру.