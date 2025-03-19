Американці можуть відмовитися від посади головкому НАТО в Європі: наслідки для України

Відмова від SACEUR поставить під питання довгострокову стійкість Альянсу і може стати "серйозною зміною балансу сил", вважають військові експерти. Крім того, ініціатива може стати кроком до повного виходу США з НАТО.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість передання посади верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR), яку незмінно обіймав американський генерал упродовж майже 75 років, представнику іншої країни-члена Альянсу. Про це 18 березня повідомив телеканал NBC News.

Зазначається, що ця ініціатива обговорюється в межах масштабної реструктуризації бойових командувань Збройних сил США, спрямованої на скорочення витрат. Водночас пропонується об'єднати Європейське та Африканське командування США в один штаб у Штутгарті, а також закрити Південне командування, з'єднавши його з Північним.

Очікується, що реалізація цього плану дасть змогу заощадити до 270 млн доларів у перший рік, що становить 0,03% річного бюджету Пентагона.

Наслідки рішення для НАТО та України

Рішення Білого дому може призвести до значних змін у балансі сил усередині НАТО і позначитися на глобальній стратегії США, зазначають експерти. Низка аналітиків побоюються, що такий крок послабить вплив американців у Європі та поставить під сумнів довгострокову стійкість Альянсу. Так колишній головнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс, який обіймав цю посаду з 2009 по 2013 роки, зазначив, що відмова США від SACEUR призведе до втрати значного впливу Вашингтона в Альянсі.

"Це було б політичною помилкою колосальних масштабів, і щойно ми відмовимося від цього, вони не повернуть його назад. Ми втратили б величезний вплив у НАТО, і це було б правильно розцінено як, імовірно, перший крок до повного виходу з Альянсу", — наголосив він.

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Це рішення особливо важливе в контексті російсько-української війни, де НАТО відіграє ключову роль у підтримці Києва. Річ у тім, що глава Європейського командування США є головним командувачем, який курирує підтримку України в її війні проти РФ. Однак поки неясно, скільки часу може зайняти така реорганізація і чи стане Конгрес перешкоджати цій ініціативі.

Нагадаємо, генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте під час розмови з президентом США Дональдом Трампом почув, що питання вступу України до НАТО не розглядається.