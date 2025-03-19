Американцы могут оказаться от поста главкома НАТО в Европе: последствия для Украины

Отказ от SACEUR поставит под вопрос долгосрочную устойчивость Альянса и может стать "серьезным изменением баланса сил", считают военные эксперты. Кроме того, инициатива может стать шагом к полному выходу США из НАТО.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи поста верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR), который неизменно занимал американский генерал на протяжении почти 75 лет, представителю другой страны-члена Альянса. Об этом 18 марта сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что данная инициатива обсуждается в рамках масштабной реструктуризации боевых командований Вооруженных сил США, направленной на сокращение расходов. При этом предлагается объединить Европейское и Африканское командования США в один штаб в Штутгарте, а также закрыть Южное командование, соединив его с Северным.

Ожидается, что реализация данного плана позволит сэкономить до 270 млн долларов в первый год, что составляет 0,03% годового бюджета Пентагона.

Последствия решения для НАТО и Украины

Решение Белого дома может привести к значительным изменениям в балансе сил внутри НАТО и отразиться на глобальной стратегии США, отмечают эксперты. Ряд аналитиков опасаются, что такой шаг ослабит влияние американцев в Европе и поставит под вопрос долгосрочную устойчивость Альянса. Так бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, занимавший этот пост с 2009 по 2013 годы, отметил, что отказ США от SACEUR приведет к потере значительного влияния Вашингтона в Альянсе.

"Это было бы политической ошибкой колоссальных масштабов, и как только мы откажемся от этого, они не вернут его обратно. Мы потеряли бы огромное влияние в НАТО, и это было бы правильно расценено как, вероятно, первый шаг к полному выходу из Альянса", — подчеркнул он.

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Данное решение особенно важно в контексте российско-украинской войны, где НАТО играет ключевую роль в поддержке Киева. Дело в том, что глава Европейского командования США является главным командующим, курирующим поддержку Украины в ее войне против РФ. Однако пока неясно, сколько времени может занять такая реорганизация и станет ли Конгресс препятствовать этой инициативе.

Напомним, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте во время разговора с президентом США Дональдом Трампом услышал, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается.