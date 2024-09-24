Чим б'ють по Росії: яка зброя використовується для ударів по арсеналах з боєприпасами РФ

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Буду поновлювати формат регулярних чи навіть щоденних коротких оглядів щодо ситуації на війні загалом, оптимальна форма для цього викристалізується.

Поки давайте узагальнимо таке "в сухому залишку":

— Є підрахунки, що під час ударів по арсеналах армії РФ від СОУ на повітря злетів запас снарядів ворога на 2–3 місяці активних боїв.

Ці математичні підрахунки не слід сприймати буквально, рашисти матимуть чим воювати ці 2–3 місяці.

— Деякі коментатори говорять, що для цих ударів могла бути використана "Паляниця", але це каже хіба що про їхню обмежену фантазію (цих коментаторів).

Західні дослідники та рашисти однаково вважають, що Сили оборони України використовують навіть кілька типів реактивних БпЛА і вже тривалий час.

А одну неполіткоректну приказку початку 2010-х років можна так перекласти на новий лад — "Дякую тобі, Боже, що я не маю знати, як звучить приліт модернізованого "Нептуна" по наземній цілі".

— Коли Reuters написало, що Індія продає 155-мм та 125-мм снаряди Україні, то, по суті, відкрило "секрет Полішинеля".

Бо снаряди явно індійського походження на офіційних фото ЗСУ "світяться" уже майже рік.

"Єврофайтери" — для України? Фото: Defense News

— З’явилась новина, що Україна "веде консультації щодо Єврофайтерів", і тут виникає питання, чи не запізно.

Є такий ланцюжок: в лютому 2023 року експерти RUSI на тлі формування "авіаційної коаліції" заявляли, що Велика Британія могла б передати Україні певну кількість "старих", за місцевими мірками, Eurofighter Tranche 1, якраз гарних для околиць ППО; а в грудні 2023 року британське Міноборони заявило, що ці літаки утилізує, бо Україна не давала на них запит, і оце все.

Якщо приблизно, то за поточними контрактами темпи виробництва нових "Єврофайтерів" для країн Європи складають десь по десятку літаків на рік.

— Росіяни завдали удари по Запоріжжю та околицях керованими авіабомбами в ніч на 23 вересня 2024 року, тут ворог міг мати два мотиви:

"Iзоляція зони бойових дій" для підтримки обмежених спроб наступу. Ставка на максимальне руйнування інфраструктури прифронтових регіонів.

— Сумська ОВА повідомляє про масштабну евакуацію людей із 10-км прикордоння, зокрема міста Глухів.

Це може означати, що ця зона у відносно близький час може перетворитись на зону активних бойових дій, особливо на тлі розширення масштабів Курської операції ЗСУ.

— Сама Курська операція стабільно виконує свою головну та єдину мету — перенесення війни на територію РФ без необхідності проводити "операцію під чужим прапором".

— Характер дій рашистів на Вугледарському та Курахівському напрямках вказує на те, що вони прагнуть "вирівняти фронт" перед поновленням наступальних дій на Покровськ.

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