"Самая массированная атака со времен Второй мировой": Семинихин рассказал о ночном обстреле Конотопа

Ночью россияне массированно нанесли комбинированный удар по городу Конотоп Сумской области: в результате обстрела часть населенного пункта обесточена, зафиксированы попадания. Городской голова сообщил о "самом массированном ударе со времен Второй мировой войны" и призвал "некоторых нардепов" идти в ряды ВСУ из-за того, что они "не на своем месте".

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О последствиях ночной атаки РФ по городу рассказал мэр Артем Семинихин в своем Telegram-канале.

"Это был самый массированный и комбинированный удар по нашему городу пожалуй со времен Второй мировой войны", — отметил он.

По информации городского головы, россияне поразили в Конотопе объект инфраструктуры в одном из микрорайонов, который "и так был разрушен". На прилегающей территории российский удар уничтожил даже деревья.

Что касается жилых зданий, то сейчас в Конотопе не зафиксировано попаданий или разрушений в результате массированной атаки.

Скриншот | сообщение об атаке по Конотопу Семинихина

Также в Конотопе, предварительно, нет пострадавших или погибших из-за российского обстрела.

Российский удар по городу вызвал перебои с электроснабжением: как сообщил Семинихин, из-за атаки несколько улиц обесточены. Городской голова отметил, что в ближайшие часы питание должны восстановить.

В то же время мэр Конотопа упрекнул в своей заметке неназванным народным депутатам, отметив, что им нужно сменить место работы и пойти в ряды Вооруженных сил Украины.

"Отдельные нардепы — не на своем месте, и должны срочно идти в ряды ВСУ, а не повышать себе зарплату", — отметил Семинихин.

Другие последствия российской атаки по Конотопу уточняются.

Массированная атака по Конотопу: что известно

Российская атака по Конотопу началась после полуночи. Около 00:40 часов Telegram-канал "Николаевский Ванек" предупредил о движении не менее 5 ударных БпЛА в направлении города.

В последующие часы ВС РФ атаковали город ударными БпЛА типа "Шахед", крылатыми ракетами и баллистическим вооружением.

Напомним, в Киевской области из-за российской атаки 25 мая есть погибшие и пострадавшие, как сообщили в областной военной администрации.

Фокус также рассказывал о комбинированной атаке РФ по Украине ночью 25 мая: взрывы прогремели в ряде областей.