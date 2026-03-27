Досвід з дронами в обмін на оборонну підтримку: Україна хоче укласти угоду про співпрацю із Саудівською Аравією

Президент України Володимир Зеленський здійснив несподіваний візит до Саудівської Аравії, де хоче укласти важливу угоду про повітряну безпеку.

Зеленський хоче запропонувати досвід України щодо безпілотників в обмін на підтримку Саудівської Аравії в оборонній галузі. Про це повідомило видання Bloomberg.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав несподіваний візит до регіону Перської затоки, прагнучи запропонувати досвід своєї країни у боротьбі з дронами в обмін на підтримку в галузі оборони", — пише медіа.

За інформацією Bloomberg, Київ має намір підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією. Зеленський запропонував обміняти досвід на підтримку в отриманні постачань ракет американського виробництва.

Хоча сам глава держави не став розкривати подробиць свого візиту, джерела, поінформовані щодо питання, стверджують, що Зеленський також має наміри відвідати інші країни Перської затоки.

Відео дня

Анонімний високопоставлений чиновник повідомив AFP, що президент України хоче домогтися угоди з Саудівською Аравією щодо безпеки повітряного простору.

Україна від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану намагається запропонувати свій досвід у веденні війни дронів. Зокрема Київ відправляє своїх експертів у галузі перехоплення БпЛА в обмін на постачання дорогих і дедалі рідкісніших ракет американського виробництва. Ця зброя необхідна Україні для відбиття швидкісних російських балістичних ракет, якими РФ б'є по містах та інфраструктурі.

Зеленського в Саудівській Аравії супроводжує його головний переговірник Рустем Умєров, згадує видання. Поїздка відбувається на тлі спроб Києва домогтися від Північноатлантичного альянсу нових зобов'язань щодо закупівлі американської зброї.

Нагадаємо, про свій візит до Саудівської Аравії Зеленський повідомив вдень 26 березня, оголосивши про заплановані "важливі зустрічі".

