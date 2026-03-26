Заплановані важливі зустрічі: Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)

Президент України Володимир Зеленський вирушив на Близький Схід.

Український лідер прибув до Саудівської Аравії, про що повідомив у соцмережах, опублікувавши перші кадри свого візиту.

"Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку і підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", — зазначив політик.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія веде переговори з Києвом про величезну угоду із закупівлі дронів-перехоплювачів "Шахедів" українського виробництва. Угода може бути укладена вже цього тижня.

Перед цим Зеленський запропонував країнам Перської затоки обмінювати ракети ПАК-3 для систем Patriot на українські дрони-перехоплювачі. За його словами, український досвід захисту неба під час війни може стати корисним для партнерів, які стикаються із загрозою масованих ракетних ударів.