Заплановані важливі зустрічі: Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)
Президент України Володимир Зеленський вирушив на Близький Схід.
Український лідер прибув до Саудівської Аравії, про що повідомив у соцмережах, опублікувавши перші кадри свого візиту.
"Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку і підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", — зазначив політик.
Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія веде переговори з Києвом про величезну угоду із закупівлі дронів-перехоплювачів "Шахедів" українського виробництва. Угода може бути укладена вже цього тижня.
Перед цим Зеленський запропонував країнам Перської затоки обмінювати ракети ПАК-3 для систем Patriot на українські дрони-перехоплювачі. За його словами, український досвід захисту неба під час війни може стати корисним для партнерів, які стикаються із загрозою масованих ракетних ударів.