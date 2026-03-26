Запланированы важные встречи: Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на Ближний Восток.

Украинский лидер прибыл в Саудовскую Аравию, о чем сообщил в соцсетях, опубликовав первые кадры своего визита.

"Запланированы важные встречи. Ми ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности", — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Киевом об огромной сделке по закупке дронов-перехватчиков "Шахедов" украинского производства. Сделка может быть заключена уже на этой неделе.

Перед этим Зеленский предложил странам Персидского залива обменивать ракеты ПАК-3 для систем Patriot на украинские дроны-перехватчики. По его словам, украинский опыт защиты неба во время войны может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с угрозой массированных ракетных ударов.