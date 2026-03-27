Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво, — Зеленський

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії підписали документ про оборонне співробітництво, який відкриває шлях до подальших контрактів, технологічної взаємодії та інвестицій. Угода також посилює міжнародну роль України як донора безпеки та закладає основу для взаємовигідної співпраці у сфері оборони.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram, відповідну угоду між міністерствами оборони підписали напередодні зустрічі зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом.

За словами глави держави, документ закладає основу для подальшої співпраці у сфері оборони, зокрема розвитку технологій та залучення інвестицій. Україна готова ділитися власним досвідом, отриманим упродовж років протидії ракетним і дроновим атакам, та застосовувати його у спільних проєктах із партнерами. Окремо підкреслюється, що така взаємодія може бути взаємовигідною, оскільки обидві країни мають зацікавлення у зміцненні безпеки та розвитку оборонних можливостей.

"Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною", — написав Зеленський.

Загалом, під час переговорів сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, зокрема вплив Ірану та його співпрацю з Росією. Крім того, йшлося про стан світових паливних ринків і перспективи енергетичної взаємодії. За підсумками зустрічі сторони висловили готовність до подальшого поглиблення співпраці в оборонній та енергетичній сферах.

