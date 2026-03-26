"В Кремле не понимают до конца": Зеленский объяснил, почему хочет встретиться с Путиным

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина открыта к переговорам с российской стороной. Однако важно, чтобы диалог велся на уровне лидеров страны.

При этом он отметил, что в Кремле не понимают реальности переговоров. Об этом президент сказал в интервью Reuters.

По его словам, украинская сторона серьезно относится к переговорам. Однако лучше было бы вести их на уровне лидеров. Сам Зеленский готов встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"Россияне хотят ультимативного решения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. Самостоятельный выход Вооруженных сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях", — заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что российские власти не понимают позицию Украины. Также в Кремле не понимают, привыкнут ли люди к факту оккупации или нет.

"Поэтому они ищут вот такой диалог с американцами. "Скажите украинцам — не за что бороться". Мы знаем четко эту российскую риторику: "Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров". Мы объясняем партнерам, и, на мой взгляд, абсолютно аргументировано, почему это не так", — резюмировал Зеленский.

Ранее издание "УП" сообщало, что Соединенные Штаты усиливают давление на Украину относительно возможного вывода украинских войск из Донецкой области, причем подобную позицию синхронно продвигает и Россия.

Напомним, что 19 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Россия не прекратит войну даже при условии, что Украина "признает реалии на местах". В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль отказывается завершить конфликт даже если Украина полностью выйдет с территории Донбасса.