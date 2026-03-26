"У Кремлі не розуміють до кінця": Зеленський пояснив, чому хоче зустрітися з Путіним

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що Україна відкрита до перемовин з російською стороною. Однак важливо, аби діалог вівся на рівні лідерів країни.

При цьому він зазначив, що у Кремлі не розуміють реальності перемовин. Про це президент сказав у інтерв'ю Reuters.

За його словами, українська сторона серйозна ставиться до перегооврів. Однак краще було б вести їх на рівні лідерів. Сам Зеленський готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

"Росіяни хочуть ультимативного розв'язання військових дій, щоб Україна прийняла їхні умови. Самостійний вихід Збройних сил України з території, яку ми контролюємо в Донецькій, Луганській областях", — заявив Зеленський.

При цьому він наголосив, що російська влада не розуміє позицію України. Також у Кремлі не розуміють, чи звикнуть люди до факту окупації, чи ні.

"Тому вони шукають ось такий діалог з американцями. "Скажіть українцям — нема за що боротись". Ми знаємо чітко цю російську риторику: "Нема за що боротися. Шість тисяч квадратних кілометрів". Ми пояснюємо партнерам, і, на мій погляд, абсолютно аргументовано, чому це не так", — резюмував Зеленський.

Раніше видання "УП" повідомляло, що Сполучені Штати посилюють тиск на Україну щодо можливого виведення українських військ із Донецької області, причому подібну позицію синхронно просуває і Росія.

Нагадаємо, що 19 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

Раніше аналітики ISW зазначали, що Росія не припинить війну навіть за умови, що Україна "визнає реалії на місцях". Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль відмовляється завершити конфлікт навіть якщо Україна повністю вийде з території Донбасу.