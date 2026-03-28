"Є складнощі": Зеленський розповів, як війна в Ірані впливає на проведення мирних перемовин

Україна щодня веде переговори з американською стороною та працює над організацією тристоронніх зустрічей з РФ, проте через обмеження щодо місця проведення переговорів складно домовитися про зустрічі.

Наразі тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ немає, бо американці через війну в Ірані не готові зустрічатися за межами своєї держави, розповів в етері "Єдиних новин" президент України Володимир Зеленський.

"Ми щодня розмовляємо з американською стороною. Наша переговорна група розмовляє зі своїми візові. Але, тим не менш, у нас є складнощі. Знаєте, відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна виступає за проведення тристоронніх зустрічей і готова до переговорів у будь-якій країні.

Водночас американська сторона може проводити зустрічі лише у США, а Росія готова зустрічатися будь-де, окрім Америки.

Президент України також зазначив, що через війну на Близькому Сході та конфлікт з Іраном американська команда наразі не виїжджає за кордон з міркувань безпеки.

"Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони з'явилися десь у нас, в Європі, в Туреччині, в Швейцарії, будь-де. Ми готові на Близькому Сході", — наголосив Зеленський.

