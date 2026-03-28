"Нам потрібно": Зеленський заговорив про передачу Україні ядерної зброї, як гарантії безпеки

Україна у якості гарантії безпеки від Заходу хотіла б отримати ядерну зброю чи вступ до НАТО. Або ж обидві ці опції.

Проте наразі ніхто з партнерів ці питання не підіймав, заявив в інтерв'ю Le Monde президент України Володимир Зеленський.

"Усі кажуть, що Україна не виграє у цій війні, бо РФ — ядерна держава. То скажіть мені, як ви вважаєте, які гарантії безпеки мають бути в України? НАТО? Ядерна зброя? Ну тоді нам потрібно, щоб з нами так і говорили: "Ми вам дамо НАТО і ми вам дамо ядерну зброю". Але поки що ніхто питання не порушував", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що не лише Україні, а всій Європі потрібно мобілізуватися, оскільки війна на Близькому Сході розпорошує увагу.

"Ми не хочемо, щоб наша територія знову була окупована. Донбас — це наші оборонні лінії та укріплення, які будувалися роками. Якщо ми залишимо ці райони, це відкриє шлях до швидкої окупації. США кажуть: "Вийдіть із Донбасу, а ми дамо гарантії безпеки". Але наші фортифікації і є гарантіями безпеки. Ми не можемо обміняти реальні гарантії, створені нашою армією, на інші обіцянки", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що більше не хоче публічно говорити про те, як бачить перемогу України.

"Але ми повинні зберегти незалежність, свободу вибору і нашу державу. Це і буде основою справедливого миру", — наголосив Зеленський.

