Трагедия в Полтаве была неизбежна. Почему никто не ответил за удары по казармам в Яворове, Николаеве, Десне?

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Ни один руководитель не был наказан за удары по казармам в Яворове, Николаеве, УЦ Десна, где были массовые жертвы.

Поэтому неудивительно, что массовые собрания продолжаются. Ответственности никакой нет, анализа нет, и ошибки, из которых власть не делает уроки, продолжаются и жертвы множатся.

Судя по официальным данным, на одной из локаций военного института в Полтаве собрали одновременно не менее 250 человек для какого-то мероприятия.

Я бываю на многих торжественных мероприятиях на фронте — комбриги для награждения собирают группы не более 30–40 человек, или в бункерах, или в местах, где не заметно никаких скоплений, все делается максимально быстро, и всегда все проходит без трагедий. Я был на собрании одного батальона и точку сбора узнал за 15 минут до начала собрания в глухом лесу без единого свидетеля вокруг, с далеко рассредоточенным транспортом. Такие же элементарные меры безопасности можно и нужно применять всюду, для этого не нужно какого-то специального образования, и это очевидно всем.

О массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура, и в сеть сразу кто-то выложил видео результатов удара с земли. Этот человек, вероятно, работает на врага и контролирует результаты.

Пока за пренебрежение мерам безопасности какой-то руководитель показательно не понесет наказания — потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится.

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